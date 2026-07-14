Τι θα φάμε σήμερα; Γεμιστά κοχύλια

Υλικά



340 γρ. ζυμαρικά κοχύλια



227 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε κύβους



3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



450 γρ. κιμά γαλοπούλας



300 γρ. κατεψυγμένο σπανάκι, αποψυγμένο και πολύ καλά στραγγισμένο



2 κ. σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο



450- 500 γρ. τυρί cottage



90- 100 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη



900 γρ. σάλτσα ντομάτας για ζυμαρικά



230γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη



Αλάτι, πιπέρι







Εκτέλεση



Βράστε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente. Σουρώστε και αφήστε στην άκρη.



Σε ένα μεγάλο τηγάνι, σοτάρετε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέστε το σκόρδο και τα μανιτάρια και μαγειρέψτε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους.



Προσθέστε τον κιμά γαλοπούλας και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσει πλήρως. Αλατοπιπερώστε.



Ρίξτε το σπανάκι και ανακατέψτε καλά μέχρι να ενσωματωθεί στο μείγμα. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέστε το τυρί cottage, τη μισή παρμεζάνα και τον μαϊντανό. Ανακατέψτε μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.



Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C. Απλώστε λίγη σάλτσα ντομάτας στον πάτο ενός ταψιού.



Γεμίστε κάθε κοχύλι με το μείγμα γαλοπούλας και τοποθετήστε τα στο ταψί.



Περιχύστε με την υπόλοιπη σάλτσα.



Πασπαλίστε με μοτσαρέλα και την υπόλοιπη παρμεζάνα. Ψήστε για 25- 30 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να πάρει ωραίο χρώμα.



Αφήστε 5- 10 λεπτά να δέσει πριν το σερβίρισμα.



Σερβίρετε ζεστό, ιδανικά με φρέσκο μαϊντανό από πάνω.

Πηγή: newsbeast.gr

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