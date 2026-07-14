Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, 3 μεγάλα βάρη – Μιλάνε τη γλώσσα των μαφιόζων

Στην Λέσβο βρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε συναντήσεις με τους τοπικούς παράγοντες και συνομίλησε με τους πολίτες στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε».

Αναφέρθηκε στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέας που έχουν διογκωθεί λόγω της διαφθοράς της κυβέρνησης – για παράδειγμα η άρνηση εμβολιασμού των ζώων προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι κομπίνες με την καταγραφή και τις επιδοτήσεις – και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθεί η παραγωγή.

Απάντησε στις κατηγορίες ότι σκοπεύει να αυξήσει τους φόρους: «Εμείς δεν θα έρθουμε να επιβάλουμε περισσότερους φόρους. Θα έρθουμε να επιβάλουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, δικαιότερους φόρους στο κεφάλαιο. Δεν θα φέρουμε περισσότερους φόρους αλλά δικαιότερους.

Είναι παράλογο, παράξενο να βλέπει κανείς τη δημοσκοπήσεις – εγώ έτριβα τα μάτια μου όταν το είδα, το πρώτο παρόμοιο αποτέλεσμα πριν από έναν χρόνο, και τώρα βγαίνουν συνέχεια. Όταν συγκρίνουν στο ερώτημα «πότε περνάγατε καλύτερα;» το ’19 ή το ’26, να απαντάνε οι πολίτες κατά πλειοψηφία το ’19, δηλαδή μέσα στα μνημόνια. Περνάγανε καλύτερα. Γιατί το λένε αυτό; Γιατί σήμερα αισθάνονται στην τσέπη τους αυτόν τον αόρατο φόρο. Και αυτές τις αόρατες μειώσεις. Που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και με τη διαφορά».

Τα τρία βάρη

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για τρία μεγάλα βάρη που φόρτωσε στους πολίτες:

«Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες, που το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κρίση των θεσμών: «Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τη δικαιοσύνη. Και όταν η δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η δημοκρατία ασφυκτιά. Και ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Και βλέπουμε εμβρόντητοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε, σαν με τη γλώσσα των μαφιόζων μιλώντας, ότι «μπήκαμε μπροστά να φάνε τη σφαίρα για να σώσουν το αφεντικό». Πού βρισκόμαστε; Στην Κολομβία βρισκόμαστε ή στην Ελλάδα; Και αναρωτιέμαι για πόσο άλλοτε θα ανέχονται, όχι οι προοδευτικοί πολίτες και οι δημοκρατικοί πολίτες, οι συντηρητικοί, ένθυμοι πολίτες, αυτή την εικόνα και αυτή την πραγματικότητα».

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Απάντησε και στις επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ: «Εμείς, λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις που μπορεί να βρεθούν. Δεν θα ακολουθήσουμε μια στρατηγική όξυνσης, πόλωσης, τοξικότητας. Δεν θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική του κ. Μητσοτάκη στον αδωνισμό. Δηλαδή, σε αυτό το πρωτόγνωρο κράμα αμοραλισμού, τυχοδιωκτισμού, τοξικότητας και χυδαιότητας».

Μίλησε για την ανάγκη μίας διαφορετικής πολιτικής: «Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης αλλά και θάρρους να συγκρουστείς με τα συμφέροντα για να στηρίξεις την κοινωνία. Όχι, δεν λέμε ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί μέσα από το οποίο μπορείς να κάνεις τη νύχτα-μέρα ή την μέρα-νύχτα. Αλλά όταν έχουν περάσει 28 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει η χώρα για να στήσει την παραγωγική της βάση, να στηρίξει κοινωνικές υποδομές και μοιράστηκαν σε 15, 20 εταιρείες μονάχα, τότε αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι αδυναμία. Είναι πολιτική επιλογή. Και εμείς είμαστε εδώ για να βροντοφωνάξουμε: έχουμε την πολιτική επιλογή να το κάνουμε διαφορετικά».

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