Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 22:00 με φόντο την πρόκριση στον τελικό

Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται απόψε (14/07/26, 22:00, ΕΡΤ1) για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ σε μία αναμέτρηση ανάμεσα στην φιναλίστ της διοργάνωσης του 2022 και την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία θα γίνει στο εντυπωσιακό γήπεδο του Ντάλας, το οποίο θα είναι κατάμεστο για να φιλοξενήσει τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ που θα βγάλει την πρώτη ομάδα που θα προκριθεί στο μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου.

Η Γαλλία έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη διοργάνωση και με τον Κιλιάν Εμπαπέ να έχει σκοράρει 8 γκολ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ 6, έχει άνεση στο σκοράρισμα και δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής στα νοκ άουτ.

Η Ισπανία από την άλλη μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει, αλλά με τον κυνισμό που τη διακατέχει κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά, όπου όλα κρέμονται σε μία κλωστή και με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης να τη συντροφεύει δεδομένα δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο για τους «τρικολόρ».

Οι Ισπανοί απέκλεισαν την Πορτογαλία στους «16» και το Βέλγιο στους «8» χάρη στα γκολ του Μικέλ Μερίνο στην εκπνοή, με τον παίκτη της Άρσεναλ να είναι χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος παίκτης που έρχεται ως αλλαγή στα ματς του Μουντιάλ.

Η Γαλλία έκανε παρέλαση με την Αυστρία στους «32», ξεπέρασε τους σκληρούς Παραγουανούς με 1-0 σε μία «σκυλομαχία» και κέρδισε άνετα 2-0 το Μαρόκο στα προημιτελικά για να έχει την πιο ξεκούραστη πορεία μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Οι τρικολόρ στοχεύουν να γίνουν η τρίτη ομάδα που προκρίνεται για τρίτη διαδοχική χρονιά σε τελικό Μουντιάλ μετά τη Γερμανία (1982, 1986, 1990) και τη Βραζιλία (1994, 1998, 2002).

Οι πιθανές ενδεκάδες



Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Τσουαμενί (Κονέ),Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι (Ρουίθ), Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

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