Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου τρέλανε τους Metallica

H Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut, τον οποίο διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του επανεκδοθέντος άλμπουμ ReLoad (Remastered).

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε φίλους του θρυλικού συγκροτήματος από κάθε γωνιά του πλανήτη, καλώντας χιλιάδες μουσικούς, performers και καλλιτέχνες να καταθέσουν τη δική τους δημιουργική εκδοχή πάνω στα ιστορικά τραγούδια του δίσκου.

Η Ελληνίδα καλλίτεχνις συμμετείχε με μια δυναμική διασκευή στο εμβληματικό «The Unforgiven II», καταφέρνοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον του θρυλικού μέταλ συγκροτήματος. Η παρουσία της στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Metallica συνοδεύτηκε από τον τιμητικό τίτλο «Honorable Mention», αποτελώντας την τρίτη κατά σειρά διάκριση της εβδομάδας.

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