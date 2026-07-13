Ο Γιώργος Κακοσαίος πήγε οικογενειακώς για ρίγανη

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Ο Γιώργος Κακοσαίος πήγε να μαζέψει ρίγανη μαζί με την οικογένειά του και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok.

Ο τραγουδιστής είχε στο πλευρό του τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο και δείχνουν να το απολαμβάνουν οικογενειακώς.

«Κάποιος για βοήθεια;» γράφει στο βίντεο του.

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