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Ο Γιώργος Κακοσαίος πήγε οικογενειακώς για ρίγανη

κακοσιαος
clock 18:00 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Κακοσαίος πήγε να μαζέψει ρίγανη μαζί με την οικογένειά του και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok.

Ο τραγουδιστής είχε στο πλευρό του τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο και δείχνουν να το απολαμβάνουν οικογενειακώς.

«Κάποιος για βοήθεια;» γράφει στο βίντεο του.

@giorgoskakosaios Κάποιος #giorgoskakosaios #oregano #greekoregano #greekmusic #kaieisanotera ♬ Kai Eis Anotera - Giorgos Kakosaios

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