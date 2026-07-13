Η στιγμή που πολυβόλο χάνει τον έλεγχο: Ρώσος στρατιώτης σώζεται από θαύμα (βίντεο)

Ένα απίστευτο βίντεο με έναν Ρώσο στρατιωτικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλεί σοκ. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Ρώσος στρατιωτικός γλίτωσε από θαύμα όταν χάθηκε ο έλεγχος πολυβόλου ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι Ρώσοι στρατιώτες στο συγκεκριμένο σημείο προσπάθησαν να κάνουν μια… πατέντα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης, η οποία παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του ενός, ο οποίος σώθηκε λόγω των γρήγορων αντανακλαστικών του.

WATCH: Russian mobile fire group training backfires after troops mount a YakB-12.7 helicopter rotary machine gun on a static stand.pic.twitter.com/dlrSSAd3it — Clash Report (@clashreport) July 12, 2026

Οι στρατιώτες πήραν ένα τετράκαννο περιστροφικό πολυβόλο τύπου Gatling, το YakB-12.7 (το οποίο κανονικά είναι σχεδιασμένο για να είναι εγκατεστημένο σε ελικόπτερο), και το εγκατέστησαν πάνω σε μια αυτοσχέδια, ελεύθερα περιστρεφόμενη βάση στο πίσω μέρος ενός οχήματος.

Το βίντεο καταγράφει αυτή την επικίνδυνη πατέντα των Ρώσων στρατιωτών (που ανήκουν σε κινητές ομάδες αεράμυνας για την κατάρριψη drones) να μετατρέψουν ένα πανίσχυρο αεροπορικό όπλο σε επίγειο.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρό αγόρι 3 ετών που έπεσε από τον 4ο όροφο

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πάνω από 140 ιρανικούς στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ – Απαντά με πυραύλους η Τεχεράνη