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ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πολυβόλο χάνει τον έλεγχο: Ρώσος στρατιώτης σώζεται από θαύμα (βίντεο)

Ρώσος σώζεται από πολυβόλο
clock 10:52 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απίστευτο βίντεο με έναν Ρώσο στρατιωτικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλεί σοκ. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Ρώσος στρατιωτικός γλίτωσε από θαύμα όταν χάθηκε ο έλεγχος πολυβόλου ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι Ρώσοι στρατιώτες στο συγκεκριμένο σημείο προσπάθησαν να κάνουν μια… πατέντα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης,  η οποία παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του ενός, ο οποίος σώθηκε λόγω των γρήγορων αντανακλαστικών του.   

Οι στρατιώτες πήραν ένα τετράκαννο περιστροφικό πολυβόλο τύπου Gatling, το YakB-12.7 (το οποίο κανονικά είναι σχεδιασμένο για να είναι εγκατεστημένο σε ελικόπτερο), και το εγκατέστησαν πάνω σε μια αυτοσχέδια, ελεύθερα περιστρεφόμενη βάση στο πίσω μέρος ενός οχήματος.

Το βίντεο καταγράφει αυτή την επικίνδυνη πατέντα των Ρώσων στρατιωτών (που ανήκουν σε κινητές ομάδες αεράμυνας για την κατάρριψη drones) να μετατρέψουν ένα πανίσχυρο αεροπορικό όπλο σε επίγειο.

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