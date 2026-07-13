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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

ΕΚΑΒ - παραλία
clock 15:29 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό τέλος είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Κρητικών στη Ρόδο, όπου ένας 72χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, λουόμενοι αντιλήφθηκαν ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε δυσχερή θέση μέσα στο νερό και έσπευσαν να τον ανασύρουν στην ακτή, ειδοποιώντας άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Δεν κατάφερε να επανέλθει

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν άμεσα προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 72χρονος δεν κατάφερε να επανέλθει.

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