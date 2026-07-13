Ο Χάαλαντ ήταν… ράπερ πριν γίνει σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου -Το viral τραγούδι του

Πριν οδηγήσει τη Νορβηγία στην πρώτη της συμμετοχή στα προημιτελικά Μουντιάλ και εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του… στη ραπ.

Ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει το 2016 επανήλθε στο προσκήνιο και έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας δεκάδες σχόλια από φιλάθλους.

«Αυτό πρέπει να παίζει στο γήπεδο αν η Νορβηγία νικήσει την Αγγλία», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ο Χάαλαντ εκτός από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ως πολυτιμότερος παίκτης της Νορβηγίας και ένας από τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ, έχει κερδίσει το κοινό και με τον αυθορμητισμό του, αλλά και τις αναρτήσεις του στα social media.

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Τώρα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά χάρη σε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει πριν από δέκα χρόνια μαζί με δύο φίλους του.

Το κομμάτι έχει τίτλο «Kygo jo» και ηχογραφήθηκε το 2016 από τον Χάαλαντ μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική Νορβηγίας κάτω των 17 ετών, Έρικ Μπότχαϊμ και Έρικ Τομπίας Σάντμπεργκ. Οι τρεις τους είχαν δημιουργήσει το συγκρότημα Flow Kingz.

Ο Χάαλαντ, που τότε ήταν μόλις 15 ετών και χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα Lyng, εμφανίζεται στο αυτοσχέδιο βιντεοκλίπ να ραπάρει, ενώ κάνει πως ψήνει μπάρμπεκιου, να πηδάει σε τραμπολίνο και να ποζάρει πάνω σε ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο.

Για όσους δεν γνωρίζουν νορβηγικά, οι πρώτοι στίχοι λένε περίπου:

«Έχω καιρό να σε δω, χάθηκες;



Γράφω τραγούδια και έχω βγάλει ένα σωρό λεφτά.



Πήρα κι ένα καινούργιο γκριλ αερίου.



Αν αναρωτιέσαι, πέρασα και από το μαγαζί.



Έκανα τα ψώνια μου, γιατί έχω χρήματα για ξόδεμα.



Και φυσικά θα μοιραστώ μαζί σου, φίλε μου,



γιατί ξέρω πως εσύ δεν έχεις μείνει με πολλά».

Και αργότερα συνεχίζει:

«Προχθές βγήκα και έφαγα μια σαλάτα του Καίσαρα.



Ένας μεγαλόσωμος τύπος σαν εμένα χρειάζεται καλό φαγητό.



Μετά πήγα στις Μπαχάμες για ψώνια.



Δεν το είπα όμως στη γυναίκα μου κι εκείνη θύμωσε λίγο.



Πέρασα καταπληκτικά, δεν υπήρχε κανένα όριο.



Θα ήθελα να ξαναπάω αμέσως.



Αλλά έχω πολλή δουλειά στο γραφείο μέσα στη μέρα,



οπότε πάμε καλύτερα να φάμε κάτι».

«Το ποδόσφαιρο μας στέρησε έναν μουσικό»

Οι φίλαθλοι απολαμβάνουν το τραγούδι, με τα σχόλια κάτω από τα σχετικά βίντεο να δίνουν και να παίρνουν. «Το ποδόσφαιρο μας στέρησε έναν μουσικό», γράφει ένας χρήστης. Άλλος σχολιάζει: «Το να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι μάλλον το μεγαλύτερο διαφημιστικό κόλπο που έκανε ποτέ ένας ράπερ για το τραγούδι του». Κάποιος τρίτος έγραψε: «Ο Χάαλαντ κατακτά το Μουντιάλ και ταυτόχρονα κάνει πλατινένιες πωλήσεις στη μουσική. Πραγματικά GOAT».

Ένας άλλος φίλαθλος πρότεινε: «Αυτό πρέπει να παίζει στο γήπεδο αν η Νορβηγία νικήσει την Αγγλία», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Ας γίνει το νέο επίσημο τραγούδι της FIFA. Είναι καλύτερο από το “Dai Dai”».

Η Νορβηγία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας της Βραζιλίας με 2-1 την περασμένη Κυριακή, με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Η μάχη για το Χρυσό Παπούτσι συνεχίζεται με τη Νορβηγία πάντως να είναι πλέον εκτός Μουντιάλ, αφού αποκλείστηκε από την Αγγλία στον προημιτελικό, και με το άκουσμα του «Kygo jo» από τα μεγάφωνα του γηπέδου να μετατίθεται επ’ αόριστον.

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