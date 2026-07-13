Κολυμβητικά Σωματεία Ηρακλείου: Με επιστολή στον πρωθυπουργό ζητούν την άμεση δημοπράτηση και κατασκευή της νέας πισίνας

Τα κολυμβητικά σωματεία του Ηρακλείου, με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. ζητούν την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και την κατασκευή νέας πισίνας 25 μέτρων στο ΕΑΚΗ.

Τα σωματεία αναγνωρίζουν τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για τη δημιουργία της νέας δεξαμενής, η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί δίπλα στην υφιστάμενη πισίνα των 50 μέτρων. Ευχαριστούν, μάλιστα, τον Γιάννη Βρούτση, τον Σταύρο Αρναουτάκη και τη διοίκηση του ΕΑΚΗ για τη δρομολόγηση του έργου.

Ωστόσο,επισημαίνουν ότι έκτοτε δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για την πορεία του σχεδιασμού, πέρα από όσα έχουν δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο. Για τον λόγο αυτό ζητούν να προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις όλες οι ενέργειες που απαιτούνται μέχρι τη δημοπράτηση και την έναρξη των εργασιών.

Στην επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό τα σωματεία του Ηρακλείου, τονίζουν ότι παρά τις ελλείψεις υποδομών, το Ηράκλειο εξακολουθεί να αναδεικνύει δεκάδες αθλητές και αθλήτριες που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες στην Κολύμβηση, στη Μαραθώνια Κολύμβηση, στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση και στην Υδατοσφαίριση.

Το φετινό καλοκαίρι έξι αθλητές και αθλήτριες της Κολύμβησης και της Μαραθώνιας Κολύμβησης, καθώς και δύο αθλήτριες της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Την ίδια στιγμή, οι ομάδες Υδατοσφαίρισης της πόλης αγωνίζονται στις διοργανώσεις της Water Polo League 2 Ανδρών και Γυναικών, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρεται, τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο υγρός στίβος στο Ηράκλειο.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά γίνεται και στις προγραμματισμένες εργασίες στεγανοποίησης της πισίνας των 50 μέτρων. Τα σωματεία ζητούν οι παρεμβάσεις να πραγματοποιηθούν αφού ολοκληρωθεί η νέα πισίνα, ώστε να μην τεθεί ουσιαστικά εκτός λειτουργίας ολόκληρη η αθλητική δραστηριότητα και να προστατευθεί ο προπονητικός προγραμματισμός.

Τα κολυμβητικά σωματεία υπενθυμίζουν ότι το Ηράκλειο είχε φιλοξενήσει Βαλκανικούς Αγώνες και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τη δεκαετία του 1980. Έκτοτε, όπως σημειώνουν, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αντίστοιχη μεγάλη διοργάνωση, εξαιτίας της απουσίας κατάλληλων υποδομών.

Τέλος εκφράζουν μτην πεποίθηση ότι η κατασκευή της νέας πισίνας θα αναβαθμίσει συνολικά το αθλητικό κέντρο, θα ενισχύσει τον μαζικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.

Αναλυτικά η εποστολ'η προς τον πρωθυπουργ'ό Κυριάκο Μητσοτάκη:



Αξιότιμε κύριεΠρωθυπουργέ,



Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε, καταρχάς, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Κ.Η. για τη δρομολόγηση της κατασκευής νέας πισίνας 25 μ. δίπλα στην υφιστάμενη πισίνα 50 μ. στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου.



Καθώς δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου, πέρα από σχετικές δημοσιεύσεις στον τοπικό Τύπο, και δεδομένης της υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης τον Φεβρουάριο του 2026 μεταξύ του Aναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Προέδρου του Ε.Α.Κ.Η., στο πλαίσιο της οποίας ορίστηκε ως φορέας χρηματοδότησης το αρμόδιο Υπουργείο και ως φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Κρήτης, θα θέλαμε να ζητήσουμε την επίσπευση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών για τη δημοπράτηση και την κατασκευή του έργου.



Το έργο αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον υγρό στίβο της πόλης του Ηρακλείου. Η μοναδική πισίνα 50 μ. του Ηρακλείου δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τόσο για καθημερινές προπονήσεις όσο και για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων, όπως απαιτεί μια μεγάλη πόλη και ένα σημαντικό αθλητικό κέντρο όπως το Ηράκλειο.



Παράλληλα, το κολυμβητήριο του Ηρακλείου σηκώνει σήμερα όλο το αγωνιστικό βάρος για τα αθλήματα του υγρού στίβου στην Κρήτη — Κολύμβηση, Μαραθώνια Κολύμβηση, Τεχνική Κολύμβηση και Υδατοσφαίριση — ιδίως όσο το κολυμβητήριο των Χανίων παραμένει εκτός λειτουργίας.



Για τη νέα αγωνιστική περίοδο Οκτώβριος 2026 – Ιούλιος 2027 προγραμματίζονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες αγωνιστικές δραστηριότητες:



 Κολύμβηση / Μαραθώνια Κολύμβηση / Τεχνική Κολύμβηση: 30 αγωνιστικές εκδηλώσεις με διοργανωτές την Κ.Ο.Ε., την Π.Ε.Κ.Υ.Κ.Ρ. ή τα σωματεία.



 Υδατοσφαίριση: Όλα οι αγώνες Water Polo League 1 και 2, Εθνικής κατηγορίας και τα πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών για άνδρες και γυναίκες για τις πέντε



ομάδες της Κρήτης.



Ο τεράστιος φόρτος αγωνιστικών εκδηλώσεων που καλείται να εξυπηρετήσει το κολυμβητήριο του Ε.Α.Κ.Η. κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά και συχνά καθημερινές λόγω αγώνων



πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης, έχει ως αποτέλεσμα οι προπονήσεις των σωματείων που φιλοξενούνται στην πισίνα του Ηρακλείου να διαταράσσονται, να ακυρώνονται ή να



αναπρογραμματίζονται σε ώρες πρακτικά ακατάλληλες.



Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες, το Ηράκλειο έχει καταφέρει να αναδείξει και να στελεχώσει τις προεθνικές και εθνικές ομάδες με δεκάδες αξιόλογους αθλητές και αθλήτριες στα αθλήματα της Κολύμβησης, της Μαραθώνιας Κολύμβησης, της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και της



Υδατοσφαίρισης.



Χάρη στις επιτυχίες αυτών των αθλητών και αθλητριών, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναδειχθεί πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στο άθλημα της Κολύμβησης. Η Μαραθώνια Κολύμβηση γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην πόλη, ενώ οι ομάδες και οι αθλήτριες της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης διακρίνονται επανειλημμένα σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, έξι αθλητές και αθλήτριες της Κολύμβησης / Μαραθώνιας Κολύμβησης και δύο αθλήτριες της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης συμμετέχουν αυτό το καλοκαίρι σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα.



Παράλληλα, οι ομάδες Υδατοσφαίρισης της πόλης συμμετέχουν ενεργά στα πρωταθλήματα της Water Polo League 2 Ανδρών και Γυναικών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνεχή άνοδο του υγρού στίβου στο Ηράκλειο. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή επιτυγχάνεται παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές.



Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε απολύτως αναγκαία και επείγουσα την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή της νέας πισίνας 25 μ. στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Η., δίπλα στην υφιστάμενη πισίνα 50 μ.



Παράλληλα, θεωρούμε σημαντικό οι προγραμματισμένες εργασίες στεγανοποίησης της



υφιστάμενης πισίνας να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της νέας πισίνας, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης διατάραξη του προπονητικού προγραμματισμού των σωματείων και της αγωνιστικής δραστηριότητας του υγρού στίβου στο Ηράκλειο.



Η νέα πισίνα 25 μ. θα:.



αποσυμφορήσει την υπάρχουσα πισίνα από τον υπερβολικό φόρτο καθημερινών προπονήσεων και αγώνων



λειτουργήσει ως προπονητήριο για τα σωματεία της πόλης



εξυπηρετήσει ως προθερμαντήριο κατά τη διεξαγωγή αγώνων και μεγάλων διοργανώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του 1980 το Ηράκλειο είχε φιλοξενήσει Βαλκανικούς Αγώνες και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όμως έκτοτε δεν έχει διοργανωθεί καμία μεγάλη διοργάνωση στην πόλη, λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποδομών αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της πόλης, ενισχύοντας τον μαζικό αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό.



Η δημιουργία της νέας πισίνας 25 μ. στο Ηράκλειο δεν αποτελεί απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά επένδυση στη νεολαία, στην κοινωνία και στο μέλλον του αθλητισμού της Κρήτης. Θα επιτρέψει στην πόλη μας να διεκδικήσει ξανά μεγάλες εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, αναβαθμίζοντας τη θέση της στον αθλητικό χάρτη της Μεσογείου και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.



Με εκτίμηση,



Τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης του Ηρακλείου

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