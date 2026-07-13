Ηράκλειο - κτηματογράφηση: Εκρηκτικά τα λάθη - Σε απόγνωση και... σε έξοδα οι ιδιοκτήτες

Μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου που λήγει στις 27 Ιουλίου. Χωρίς άλλη αναβολή θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων να σπεύσουν σε πρώτο επίπεδο να ελέγξουν το πως έχουν καταγραφεί οι ιδιοκτησίες τους στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες διότι αρχίζει να πιέζει αφόρητα ο χρόνος κατάθεσης των ενστάσεων.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν με μεγάλη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο έχουν καταγραφεί οι ιδιοκτησίες τους αν υπάρχουν λάθη στα ονόματα στις συντεταγμένες των ακινήτων τους και συνολικότερα στον τρόπο αποτύπωσης της περιουσίας τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε δικαίωμα η ένσταση χρεώνεται 5 ευρώ πράγμα το οποίο σημαίνει όταν αν σε κάποιον υπάρχουν λάθη σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία θα κληθεί να πληρώσει ξεχωριστά 5 ευρώ για κάθε μια από αυτές.

Όπως είναι γνωστό, τα λάθη στην καταγραφή των ιδιοκτησιών είναι κυριολεκτικά εκρηκτικά, και αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στην χωρική αποτύπωση των ακινήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν λήφθηκαν υπόψιν έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Αντίστοιχα δεν λήφθηκαν υπόψιν τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους είτε ως μη εντοπισμένα -αγνώστου ιδιοκτήτη, είτε να υπάρχει λάθος οριοθέτηση των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν με σύγχρονα τοπογραφικά.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες συμπληρωματικά στοιχεία, όπου έπρεπε να ζητηθούν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα δικαιώματα ως απορριφθέντα χωρίς τεκμηρίωση και ξεκάθαρη αιτιολογία.

Αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι οι ενστάσεις είναι τόσο πολλές που η ανάδοχος εταιρεία δεν θα μπορέσει να τις επεξεργαστεί πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μετά το νέο έτος θα έχουμε τους πρώτους προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας αλλά με τα σημερινά λάθος στοιχεία όμως θα επισυνάπτεται η ένσταση που θα καταθέσει ο κάθε ιδιοκτήτης για να εξεταστεί στην πορεία.

Όσοι όμως δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την ένσταση μετά την έκδοση των πρώτων προσωρινών τίτλων ιδιοκτησίας θα πρέπει να ζητήσουν νομική συνδρομή για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ιδιοκτησία τους και να μην την χάσουν.

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