Γέννησε η Μπάγια Αντωνοπούλου ένα υγιέστατο αγοράκι

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύντροφός της, Νίκος Κωστής, καθώς έγιναν πρώτη φορά γονείς.

Η δημοσιογράφος γέννησε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.600 γραμμαρίων. Η άφιξη του μικρού σκόρπισε απέραντη χαρά στους νέους γονείς, που ανυπομονούσαν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο επισφράγισαν την αγάπη τους με τον γάμο τους. Λίγους μήνες αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

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