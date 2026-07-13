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Γέννησε η Μπάγια Αντωνοπούλου ένα υγιέστατο αγοράκι

μπαγια
clock 13:00 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύντροφός της, Νίκος Κωστής, καθώς έγιναν πρώτη φορά γονείς.

Η δημοσιογράφος γέννησε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.600 γραμμαρίων. Η άφιξη του μικρού σκόρπισε απέραντη χαρά στους νέους γονείς, που ανυπομονούσαν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο επισφράγισαν την αγάπη τους με τον γάμο τους. Λίγους μήνες αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

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