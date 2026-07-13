Οι συνήθειες που μπορούν να αυξήσουν την ευφυΐα σου ημέρα

Έχεις σκεφτεί ποτέ, ότι ο τρόπος που κινείσαι, σκέφτεσαι και πράττεις μέσα στην καθημερινότητά σου επηρεάζει το μυαλό σου; Οι άνθρωποι που μένουν πιστοί στις ρουτίνες τους, αδιαφορώντας να κάνουν την οποιαδήποτε αλλαγή ή να εκτεθούν σε νέα ερεθίσματα είναι, σύμφωνα με την ψυχολογία, και εκείνοι που μένουν συνήθως στάσιμοι όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη.

Αντίθετα, όσοι δεν επαναπαύονται ποτέ - παρά τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν - κυνηγούν διαρκώς την εξέλιξη και αποφεύγουν τα κουτάκια, διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντές τους. Η επιστήμη ισχυρίζεται, πως αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει το επίπεδο της ευφυΐας της, αφού δεν περιορίζεται ποτέ στις υπάρχουσες επιλογές.







Βέβαια, υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι να αυξήσεις τη νοημοσύνη σου, σύμφωνα με τους ειδικούς, εντάσσοντας στην καθημερινότητά σου ορισμένες απλές, αλλά πολύ χρήσιμες για τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία συνήθειες. Δεν πρόκειται για χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά για μικρές αλλαγές που θα σε ωφελήσουν με πολλαπλούς τρόπους μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

10 συνήθειες που, αν αρχίσεις σήμερα, θα δεις το επίπεδο της ευφυΐας σου να αυξάνεται μέσα σε μερικές ημέρες



1.Πρόσθεσε στην to do list σου τη φράση «να σκέφτομαι 10 λεπτά την ημέρα» μη κάνοντας τίποτα άλλο.



2.Άφησε πίσω τις αρνητικές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σου κάθε φορά που βρίσκεται σε μια αγχωτική κατάσταση.



3.Αποδέξου τα όρια και σεβάσου τον εαυτό σου.



4.Διάβαζε ένα απόφθεγμα την ημέρα και αφιέρωνε 10 λεπτά για να το επεξεργαστείς.



5.Μην υπεραναλύεις τα πράγματα.



6. Κάνε ερωτήσεις - και στον εαυτό σου και στους άλλους. Μόνο έτσι θα ανοίξεις νέους ορίζοντες.



7.Μάθε ένα μουσικό όργανο.



8.Παρακολούθησε ομιλίες σημαντικών και επιτυχημένων προσωπικοτήτων.



9.Κράτα σημειώσεις απ’ όσα συμβαίνουν μέσα στην ημέρα σου.



10.Ανάπτυξε την ενσυναίσθησή σου.







Πηγή: jenny.gr

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