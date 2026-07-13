Βαλκανικό στίβου: Αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό η Χρύσα Μαγουλάκη του ΟΦΗ

Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Κ20 ετών, που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, κατέκτησε η πρωταθλήτρια του ΟΦΗ στον ακοντισμό, Χρύσα Μαγουλάκη με επίδοση 47.28

Το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη μεγάλη επιτυχία, για την πρωταθλήτρια του ΟΦΗ, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε να πιάσει το όριο για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα (49.5).

Σχολιάζοντας ο επικεφαλής του τμήματος στίβου του ΟΦΗ και πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης Παναγιώτης Αντωνακάκης, ανέφερε ότι:

“Αξίζουν συγχαρητήρια στην Χρύσα για την προσπάθεια που έκανε όλη τη χρονιά. Είναι μια αθλήτρια με ψηλό ταβάνι και αυτό το ξέρουν όλοι. Δυστυχώς οι ρίπτες μας, φέτος έκαναν προετοιμασία σε δύσκολες συνθήκες, με κλειστό το στάδιο Ελευθερίας. Παρακαλούμε τους υπεύθυνους, όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ανοίξει ξανά το στάδιο, που είναι το σπίτι των αθλητών που κάνουν ακόντιο και δίσκο. Είμαι βέβαιος ότι αν έκαναν πιο ποιοτική προετοιμασία, τα αποτελέσματα θα ήταν εντυπωσιακά καλύτερα, για όλους”.

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