Φρουροί της Επανάστασης: Κλειστά μέχρι νεοτέρας τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά σε βάρος πλοίου το οποίο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή».

«Σκληρή απάντηση»



Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

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