Αρναούτογλου για Λιανό: «Είμαι 15 χρόνια μαζί του κάθε μέρα, τον εκτιμώ σαν αδελφό»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Λιανό, συνοδεύοντάς τη με ένα θερμό μήνυμα για τη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

«15 χρόνια μαζί… Κάθε μέρα… Χτίσαμε μαζί το όνειρο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ, τον Παναγή και τον Νίκο… 102,2 Πρωινό Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος, ο δικός μου Γιώργος, που εκτιμώ σαν αδερφό!», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Διαβάστε επίσης

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες μετά τον ακρωτηριασμό του

Η κόρη του Μένιου Σακελλαρόπουλου κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός