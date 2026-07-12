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GOSSIP - LIFESTYLE

Παπαγεωργίου: «Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου»

ηλιανα
clock 14:00 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη διάθεση να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια αλλά και στην υποστήριξη που έλαβε από τους δικούς της γονείς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Beaute.

Η μαμά σου τι λέει;

Θεωρεί ότι έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Δεν είναι η κλασική Ελληνίδα μάνα. Είναι σαν παιδί, πολύ γλυκιά, αγκαλιάζει, χαϊδεύει, δεν κρίνει, μιλάει όμορφα, συμπορεύεται μαζί μου με αγάπη και ηρεμία. Είναι αγγελουδένια. Όλη η οικογένεια μου είναι έτσι. Ο μπαμπάς μου πάλι με καμαρώνει, εκφράζει πολύ το ενδιαφέρον του για μένα, παρότι η μόδα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Πορώνεται. Έχει γίνει “ο μπαμπάς της κόρης του”. Έχει αυτό το hype που έχουν οι μπαμπάδες. Ο συνδυασμός του μπαμπά και της μαμάς μου είναι εξαιρετικός. Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε στην αδελφή μου και σ’ εμένα πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το πέτυχε.

Δικά σου παιδιά θα ήθελες να αποκτήσεις;

Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου. Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες; Έχουν αλλάξει τα πράγματα και με ανησυχεί αυτό που βλέπω. Ανησυχώ για την ανιψιά μου, ήδη τρέμω.

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