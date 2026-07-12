Η κόρη του Μένιου Σακελλαρόπουλου κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου, κόρη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μένιου Σακελλαρόουλου , κάνει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» που έρχεται στο Mega η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του πατέρα της.

«Αποφοίτησα από την ανώτερη δραματική σχολή θεατρικής τέχνης Αγίας Βαρβάρας “Ιάκωβος Καμπανέλλης”. Είναι μία ιστορική σχολή. Σπουδάσα ελληνική φιλολογία στην Πάτρα, πήρα το πτυχίο μου και επέστρεψα στην Αθήνα όπου ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το θέατρο. Από μικρό παιδί, όταν πήγαινα στο θέατρο ή όταν έβλεπα ταινίες μιούζικαλ, μαγευόμουν από τις ιστορίες που δραματοποιούνται μπροστά μου.

Από μικρή ήθελα να συμμετέχω σε οτιδήποτε καλλιτεχνικό. Στο σχολείο ήμουνα σε θεατρικές ομάδες, στην χορωδία και έκανα χώρο πολλά χρόνια. Το δούλευα στο μυαλό μου, ήθελα πρώτα να πάρω το πτυχίο και μετά να αφοσιωθώ εξολοκλήρου στην υποκριτική, ανέφερε αρχικά στην εφημερίδα Real.

Όσον αφορά τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η ηθοποιός αποκάλυψε: «Ο πατέρας μου έγραψε αυτό το βιβλίο πριν από μία δεκαετία. Αυτή η όμορφη ιστορία γίνεται σειρά και ήθελα πολύ να συμμετάσχω, είναι μεγάλη μου τιμή. Έκανα κάστινγκ και επιλεκτικά για ένα όμορφο ρόλο. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη. Με πολλή χαρά και ενθουσιασμό ετοίμασα τη βαλίτσα μου… Είχα ζήσει μία βδομάδα με αντιφατικά συναισθήματα: από τη μία ολοκλήρωσα τις θεατρικές σπουδές και υπήρχαν χαρά και συγκίνηση στις τελευταίες παραστάσεις με τους συμφοιτητές μου και από την άλλη ετοίμαζα τις αποσκευές μου για τα πρώτα μου γυρίσματα σε τηλεοπτική σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

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