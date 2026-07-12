Πεθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Amiri Diwan, του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου της χώρας.

Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, όταν προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

🔴 BREAKING: The Qatari Amiri Diwan announces the death of former Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani https://t.co/ce67PiffEl pic.twitter.com/WUVbfZxKo2 — Arab News (@arabnews) July 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της 18ετούς διακυβέρνησής του, το Κατάρ γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και μετατρεπόμενο σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Παράλληλα, ο εμίρης ενίσχυσε τη διεθνή επιρροή της χώρας σε τομείς όπως η διπλωματία, οι επενδύσεις και τα μέσα ενημέρωσης.





Καθοριστικό έργο της περιόδου του αποτέλεσε η θέσπιση του αναπτυξιακού σχεδίου «Qatar National Vision 2030», που στόχευε στη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Κατάρ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του ή το πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων πένθους.

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