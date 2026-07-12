Μαρφίν: Τρία ακόμα άτομα ελέγχονται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση με τους τρεις νεκρούς εργαζόμενους

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Τρία ακόμα άτομα φέρεται να έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών για την εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών έχει μπει ένας δραστήριος αντιεξουσιαστή.

Η προσαγωγή

Το συγκεκριμένο άτομο είχε προσαχθεί μαζί με άλλους τους πρώτους μήνες των ερευνών μετά τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση. Ωστόσο τότε δεν είχε προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχεία εις βάρος του.





Ένα άλλο άτομο που εξετάζεται αφορά έναν ακόμα αντιεξουσιαστή ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα συνελήφθη για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Φίλος του συλληφθέντα

Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να ήταν φίλος με κάποιον από τους δύο συλληφθέντες σήμερα και εξετάζεται αν συμμετείχε στην ομάδα των ατόμων που πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν.

Μάλιστα το όνομά του αναφέρεται στη σημερινή δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση.





Ομάδα 12 ατόμων οργάνωσε και εκτέλεσε την επίθεση

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες, με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση της τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρίψη εύφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρείχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι ψηφιακές αναλύσεις

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και η ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., εφαρμόστηκαν προηγμένες μέθοδοι ψηφιακής ανάλυσης, μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η αποκατάσταση και ανάκτηση δεδομένων χαμηλού επιπέδου από τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής του τραπεζικού καταστήματος.

Με τον τρόπο αυτό προσδιορίστηκε με ακρίβεια το απόλυτο χρονικό στίγμα των εμπρηστικών επιθέσεων, στοιχείο που αξιοποιήθηκε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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