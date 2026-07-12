Εορτολόγιο - 12 Ιουλίου: Γιορτάζει ο Άγιος Παϊσιος

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Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, κορυφαίας πνευματικής μορφής του σύγχρονου ελληνισμού.



Με την ταπείνωση, την αγάπη, τη διορατικότητα και τη διάκριση που τον χαρακτήριζαν, έγινε πνευματικός πατέρας χιλιάδων ανθρώπων, ενώ η διδασκαλία του εξακολουθεί να εμπνέει πιστούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Ο Άγιος Παΐσιος γεννήθηκε το 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας, λίγες ημέρες πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, ο οποίος προφήτευσε ότι το παιδί θα ακολουθούσε τον δρόμο της αγιότητας.

Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα, όπου μεγάλωσε μέσα σε συνθήκες φτώχειας αλλά και βαθιάς πίστης. Το κοσμικό του όνομα ήταν Αρσένιος Εζνεπίδης.

Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό ως ασυρματιστής κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και στη συνέχεια ακολούθησε τον μοναχικό βίο στο Άγιο Όρος.

Έζησε σε διάφορες μονές και σκήτες, αφιερωμένος στην προσευχή, την άσκηση και τη διακονία των ανθρώπων. Χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέβαιναν στο κελί του, ζητώντας συμβουλή, παρηγοριά και προσευχή.

Ο λόγος του ήταν απλός αλλά βαθύς, γεμάτος αγάπη και διάκριση. Δεν δίδασκε με αυστηρότητα, αλλά με το προσωπικό του παράδειγμα, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στον Θεό.

Πολλοί μαρτυρούν ότι ο Άγιος διέθετε το χάρισμα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Παρότι ο ίδιος απέφευγε κάθε προβολή, η φήμη της αγιότητάς του εξαπλώθηκε ήδη όσο ζούσε.

Κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και βρίσκεται ο τάφος του, ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 13 Ιανουαρίου 2015.

Οι Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος οι Μάρτυρες

Οι Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος έζησαν κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Τραϊανού.

Ο Πρόκλος συνελήφθη επειδή ομολόγησε δημόσια τον Χριστό και υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Καθ’ οδόν προς τον τόπο της εκτέλεσής του συνάντησε τον ανιψιό του, τον Ιλάριο, ο οποίος δήλωσε και εκείνος με θάρρος ότι είναι χριστιανός.

Οι δύο άγιοι μαρτύρησαν μαζί, αποτελώντας παράδειγμα οικογενειακής πίστης, γενναιότητας και αφοσίωσης στον Χριστό.

Η Αγία Βερονίκη η Αιμορροούσα

Η Αγία Βερονίκη ταυτίζεται, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, με τη γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία επί δώδεκα χρόνια και θεραπεύτηκε θαυματουργικά αγγίζοντας με πίστη το άκρο του ιματίου του Χριστού.

Ο Κύριος, βλέποντας την πίστη της, της είπε: «Θάρσει, θύγατερ· η πίστις σου σέσωκέ σε», χαρίζοντάς της όχι μόνο τη σωματική θεραπεία αλλά και τη σωτηρία της ψυχής.

Η Εκκλησία τιμά τη Βερονίκη ως υπόδειγμα ακλόνητης πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού.

Η Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αναφέρεται στη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ.

Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη του παραλυτικού και εκείνων που τον μετέφεραν, συγχωρεί πρώτα τις αμαρτίες του και στη συνέχεια τον θεραπεύει, δείχνοντας ότι η πνευματική αποκατάσταση προηγείται της σωματικής.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διδασκαλίες του Ευαγγελίου για τη δύναμη της πίστης, της συγχώρησης και της θείας χάρης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»



Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:



Παΐσιος, Παΐσια



Πρόκλος



Ιλάριος, Ιλαρία



και Βερονίκη.

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