Αυτοδιοίκηση: Νέο καθεστώς αμοιβών για Δημάρχους και Περιφερειάρχες

Νέο καθεστώς αποδοχών για τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τίθεται σε ισχύ, μετά τη δημοσίευση δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Το Υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποιεί τις σχετικές διατάξεις, υλοποιώντας όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026). Οι αποφάσεις αυτές ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από τις αμοιβές, τις αντιμισθίες και τα έξοδα παράστασης των στελεχών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

Νέες Μισθολογικές Ρυθμίσεις για Δημάρχους και Περιφερειάρχες

Με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής θέσης των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εναρμόνισή τους με την κρατική ιεραρχία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησαν σε ριζική τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού των αντιμισθιών για τους εκλεγμένους άρχοντες της χώρας.



Η βασικότερη φιλοσοφία του νέου ΦΕΚ είναι η σύνδεση των αμοιβών με τον πληθυσμό των δήμων, έχοντας ως «οροφή» (100%) τον μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Οι Νέοι Μισθοί των Δημάρχων (Ανά Πληθυσμιακή Κλίμακα)

Η αντιμισθία των Δημάρχων καθορίζεται πλέον με βάση συγκεκριμένα ποσοστά επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα (5.121€ μικτά):



Δήμοι άνω των 200.000 κατοίκων: Η αντιμισθία ορίζεται στο 100%, δηλαδή 5.121,00 ευρώ.



Δήμοι από 100.001 έως 200.000 κατοίκους: Η αντιμισθία διαμορφώνεται στο 90%, δηλαδή 4.608,90 ευρώ.



Δήμοι από 20.001 έως 100.000 κατοίκους: Η αντιμισθία ανέρχεται στο 76%, δηλαδή 3.891,96 ευρώ.



Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων: Η αντιμισθία ορίζεται στο 62%, δηλαδή 3.175,02 ευρώ.

Οι Αντιμισθίες στις Περιφέρειες

Στο επίπεδο της Β’ Βαθμίδας Αυτοδιοίκησης, οι αμοιβές των αιρετών κλειδώνουν οριζόντια με βάση τη θέση ευθύνης:



Περιφερειάρχες: Λαμβάνουν το 100% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ήτοι 5.121,00 ευρώ.



Αναπληρωτές Περιφερειάρχες & Αντιπεριφερειάρχες: Η αντιμισθία τους ισούται με το 75% της αμοιβής του Περιφερειάρχη, δηλαδή 3.840,75 ευρώ.



Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων: Δικαιούνται το 25% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη, δηλαδή 1.280,25 ευρώ.

Τι ισχύει για Αντιδημάρχους και Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων

Οι αλλαγές συμπαρασύρουν προς τα πάνω και τις αμοιβές των υπόλοιπων στελεχών των δήμων, καθώς αυτές υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου:



-Αντιδήμαρχοι: Η αμοιβή τους αυξήθηκε στο 55% της αντιμισθίας του Δημάρχου (από 50% που ίσχυε παλαιότερα).



-Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων: Η αντιμισθία τους ανέρχεται στο 21% της αντιμισθίας του Δημάρχου.

Σύνοψη των Αλλαγών

Η μεταρρύθμιση αυτή επέφερε μεσοσταθμικές αυξήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 25% για τους περισσότερους αιρετούς, διορθώνοντας τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί κατά την περίοδο των μνημονίων. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω αμοιβές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία

Ο στόχος των νέων ρυθμίσεων

Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ορθολογική κατανομή των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον νόμο 5314/2026, επιχειρείται η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ευθύνες των αιρετών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία των δήμων και των περιφερειών.

πηγή: areport.gr

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