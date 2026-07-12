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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο επίκεντρο της ανασκόπησης Καλοκαιρινού τα υπό εξέλιξη έργα

αλεξης καλοκαιρινος
clock 09:11 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας, όπως οι παρεμβάσεις σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, οι εξελίξεις σε κομβικά έργα διαχείρισης απορριμμάτων, κ.α., καθώς και αναφορές στις ασφαλτοστρώσεις της ερχόμενης εβδομάδας και το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Ανοιχτές αυλές" που ξεκινάει για 3η χρονιά στο Ηράκλειο, περιλαμβάνονται στην κυριακάτικη ανάρτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού:

Δείτε την ανάρτηση:

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