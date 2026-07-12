Τα ζώδια της Κυριακής

Τα ζώδια της Kυριακής

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, είναι πιο σοβαρός ο τρόπος που σκέφτεσαι ως προς τον τρόπο που θέλεις να κινηθείς, αλλά και να δεις πιο ξεκάθαρα τα θετικά και τα αρνητικά στα ρίσκα που θέλεις να πάρεις. Ναι, η όλη φάση της αδρεναλίνης σε κρατά σε μια εγρήγορση, αλλά κάτι σε κάνει να κινηθείς με μια κάποια εγκράτεια. Σημαντικές επαφές και συζητήσεις που θα παίξουν μέσα στη μέρα θα δώσουν ιδέες ή θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα αυτές που ήδη έχεις και τις επεξεργάζεσαι αυτό το διάστημα.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα παίρνεις λίγο τις αποστάσεις σου και μπαίνεις στη διαδικασία να ξαναδείς τα πράγματα από απόσταση, για να δεις τι είναι αυτό που σου δίνει ασφάλεια και τι σε κάνει να τσιτώνεις. Η αλήθεια είναι πως με την ένταση αυτές τις μέρες δε μπορείς να τα δεις και τόσο ξεκάθαρα, για αυτό και σήμερα το βλέπεις πιο σοβαρά. Οικονομικά θέματα που θα τρέξουν μέσα στη μέρα γίνονται αρκετά σημαντικά και μπορεί να έχουν καλές προδιαγραφές για να έχουν μια μονιμότητα παρακάτω.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η μέρα ξεκινά ιδιαίτερα ήρεμα, αλλά και με μια αρκετά οργανωτική διάθεση. Τα πράγματα τρέχουν και ναι, η υπερένταση παραμένει, απλά νιώθεις την ανάγκη να δράσεις πιο στοχευμένα, πιο οργανωμένα και να μπεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις στόχους, αλλά και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να τους κατακτήσεις. Παίζουν ευκαιρίες για να στεριώσουν κάποιες συνεργασίες, αλλά και να εξετάσεις εναλλακτικές μέσα από πιο πρακτικούς τρόπους.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, κρατώντας και σήμερα αποστάσεις αναλαμβάνεις ένα κομμάτι δουλειάς και το επεξεργάζεσαι ατομικά. Από το πρωί, είσαι σε μια φάση που εστιάζεις σε πράγματα που μπορείς να κάνεις μόνος σου, μακριά από διάφορα βλέμματα, με το δικό σου τρόπο. Εστιάζεις σε λεπτομέρειες και μπαίνεις στη διαδικασία να δεις τα πράγματα πιο σοβαρά. Ωστόσο, καλό είναι να βρεις και λίγο χρόνο μέσα στη μέρα να ξεκουραστείς και να αποσυμπιεστείς. Πάρε το χρόνο σου.

Λέων



Λέοντά μου, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων παίζουν μέσα στη μέρα και κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν εύκολα, ενώ αντιλαμβάνεσαι πως είναι η στιγμή να δουλέψεις κάπως περισσότερο πάνω σε στόχους και πλάνα. Ή με τον ανάδρομο, είναι ίσως μια ευκαιρία να επαναξιολογήσεις κάποια πράγματα και να δεις τι αξίζει να προχωρήσει και τι πρέπει – έστω και προς το παρόν – να μείνει στην άκρη. Επίσης, κατασταλάζεις σε κάποια πράγματα με μεγαλύτερη σιγουριά.

Παρθένος



Παρθένε μου, είσαι επικεντρωμένος στη δουλειά σήμερα και εστιάζεις στο να προχωρήσεις πλάνα, αλλά και πρότζεκτ που σου έχουν ανατεθεί ή έχεις αναλάβει. Υπάρχει μια ιδιαίτερη τάση να εξετάζεις λεπτομερώς τα όσα βλέπεις και φροντίζεις να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες που θα σου επιτρέψουν να κινηθείς πιο άμεσα και πιο στοχευμένα. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συζητήσεις μέσα στη μέρα και διαπραγματεύσεις που αφορούν οικονομικά θέματα και λεπτομέρειες σε οικονομικά θέματα.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, ανταλλάσσεις απόψεις που βοηθάνε πολύ στο να πλησιάσεις κάποιους από τους απέναντι που είναι αρκετά σημαντικοί – ουσιαστικά σημαντικοί όμως – και μπαίνεις στη διαδικασία να δημιουργήσεις ευκαιρίες που θα σταθεροποιήσουν τα πράγματα σε μια πιο γερή βάση. Ίσως να είναι και μα καλή ευκαιρία για να κάνεις μια εκκαθάριση και να πάρεις αποστάσεις χωρίς δυσκολία από άτομα που έχετε φανερά διαφορετικές απόψεις και αποστάσεις στο πώς βλέπετε τα πράγματα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, οικονομικά θέματα μπαίνουν σε σειρά, ξεκαθαρίζουν και βρίσκεις πιο εύκολα το τι χρειάζεται να κάνεις για να τα δρομολογήσεις, ώστε να τα κλείσεις. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που τρέχουν στο σπίτι ή δουλειές που έχουν βγει και πρέπει να γίνουν. Παρά την ένταση και το άγχος, τακτοποιείς τις λεπτομέρειες και οργανώνεις κινήσεις και χρόνο με τρόπο που θα σε βοηθήσει να το διαχειριστείς όλο αυτό με άνεση.

Τοξότης



Τοξότη μου, παρά την ένταση και το περίεργο κλίμα που επικρατεί με τους απέναντι, σήμερα βρίσκεις τρόπο να προσεγγίσεις κάποια άτομα πιο εύκολα και να κάνεις σημαντικές και ξεκάθαρες συζητήσεις που θα βοηθήσουν να δεις τι χρειάζεται να γίνει για να βελτιωθεί το κλίμα. Είναι μια καλή ευκαιρία επίσης για να δεις ποιοι θα σε στηρίξουν και ποιοι συμμερίζονται ιδέες που έχεις μέσα στη μέρα. είναι σημαντικό να κινηθείς πρακτικά και να αποφύγεις τα αχρείαστα και μεγάλα λόγια.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, στη δουλειά όλα μπαίνουν σε σειρά και βρίσκεις την ευκαιρία να κινηθείς πιο άμεσα και στοχευμένα, κάτι που θα σου γλιτώσει αρκετό χρόνο. Επίσης, επειδή έχεις ήδη δρομολογήσει κάποια κομμάτια, μπορείς να βελτιώσεις τις λεπτομέρειες που θα εντοπίσεις. Η άνεση που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι σε βοηθά να εκφραστείς πιο άμεσα, αλλά και να στηρίξεις δικά σου άτομα που θα παρατηρήσεις πως έχουν ανάγκη από κάποια βοήθεια. Και στο σπίτι πέφτει καθάρισμα και τακτοποίηση.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, μέσα από συζητήσεις φαίνεται να σταθεροποιούνται ιδέες και να περνάνε σε ένα πιο πρακτικό κομμάτι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον brain storming που σε βοηθά να ανανεωθείς και να έρθεις σε επαφές ίσως και με νέα πράγματα. Από την άλλη, υπάρχει μια ευκολία στο να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, αλλά και να δείξεις πιο άμεσα το ενδιαφέρον σου, ώστε να περάσει το φλερτ στο επόμενο στάδιο. Ναι, παίζει αυτό. Επίσης, συζητήσεις για δουλειά θα παίξουν.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, οργάνωση και τακτοποίηση του σπιτιού έχει η μέρα. Οι δουλειές μπαίνουν καλύτερα σε μια σειρά, τόσο για την τακτοποίηση του σπιτιού, όσο και για τα οικονομικά θέματα που τρέχουν. Είναι ίσως μια μέρα που θα μπορέσεις να ρυθμίσεις υποχρεώσεις τέτοιας φύσεως, αλλά και να λάβεις στήριξη από δικά σου άτομα, ακόμα και από αυτά που δεν το περίμενες. Από την άλλη, είναι μια ευκαιρία σήμερα να εξετάσεις τα ρίσκα που σκέφτεσαι να πάρεις και να δεις μέχρι πού αντέχεις να φτάσεις.