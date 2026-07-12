Σκηνές χάους στην Παμπλόνα: Ταύρος κάρφωσε δρομέα στο πρόσωπο

Τραυματίας από κέρατο στο πρόσωπο και άλλα 13 άτομα πιο ήπια τραυματισμένα είναι ο απολογισμός της πέμπτης διαδρομής των ταύρων στο φεστιβάλ Σαν Φερμίν, το περίφημο Encierro της Παμπλόνα, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την προσωρινή ιατρική ενημέρωση, ένας δρομέας τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ενώ άλλοι 13 υπέστησαν μώλωπες και κακώσεις σε πόδια, χέρια, καρπούς, ώμους και πέλματα.

Η μεγάλη προσέλευση του Σαββάτου μετέτρεψε τη διαδρομή σε ένα ασφυκτικά γεμάτο πέρασμα, όπου έμπειροι συμμετέχοντες βρέθηκαν δίπλα σε εκατοντάδες πρωτοεμφανιζόμενους δρομείς. Σύμφωνα με την El Pais, οι συνεχείς πτώσεις, τα σπρωξίματα και οι συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι βασικές αιτίες των τραυματισμών, περισσότερο παρά η συμπεριφορά των ίδιων των ζώων.

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Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, η φετινή διαδρομή έδειξε ότι τα ζώα παρέμειναν ενωμένα με το κοπάδι, χωρίς να απομονωθούν ή να επιτεθούν σκόπιμα σε δρομείς. Κατά την ίδια πηγή, οι περισσότεροι τραυματισμοί αποδόθηκαν στον συνωστισμό και στις επικίνδυνες κινήσεις όσων συμμετείχαν στη διαδρομή.

Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, στα μαντριά του Σάντο Ντομίνγκο, οι ταύροι έδειχναν ήρεμοι, μέχρι τη στιγμή που η εκκίνηση δόθηκε με τον καθιερωμένο πύραυλο. Η έκρηξη αιφνιδίασε ορισμένα από τα ζώα, τα οποία υποχώρησαν στιγμιαία, επιτρέποντας στα βόδια να πάρουν πρώτα τον δρόμο της διαδρομής.

Στα πρώτα μέτρα, έως και τέσσερα βόδια βρέθηκαν επικεφαλής, ενώ οι ταύροι ακολουθούσαν σε κλειστό σχηματισμό. Κατά τη διαδρομή, ένας από τους ταύρους απομακρύνθηκε προσωρινά από την ομάδα, επιτάχυνε και προσέκρουσε στις ξύλινες προστατευτικές κατασκευές, εγκλωβίζοντας έναν νεαρό δρομέα ανάμεσα σε ταύρο και βόδι.

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Το φεστιβάλ με τους ταύρους συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις

Το Σαν Φερμίν συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες πολιτιστικές διοργανώσεις της Ισπανίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Η παγκόσμια φήμη του ενισχύθηκε σημαντικά χάρη στο μυθιστόρημα «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, μέσα από το οποίο η ταυροδρομία της Παμπλόνα έγινε γνωστή σε διεθνές επίπεδο.

Παρά την τεράστια απήχησή του, το φεστιβάλ παραμένει μια διοργάνωση υψηλού κινδύνου. Αν και ο τελευταίος θανατηφόρος τραυματισμός σημειώθηκε το 2009, κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες περιστατικά με τραυματισμούς από κέρατα ταύρων, πτώσεις και ποδοπατήματα, καθώς στη διαδρομή συμμετέχουν τόσο έμπειροι δρομείς όσο και επισκέπτες χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία.

Όσοι λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις ακολουθούν την καθιερωμένη ενδυμασία του φεστιβάλ, φορώντας λευκά ρούχα, κόκκινο μαντήλι στον λαιμό και κόκκινη ζώνη στη μέση. Οι εορτασμοί ολοκληρώνονται καθημερινά με τις παραδοσιακές ταυρομαχίες που διεξάγονται στην αρένα της πόλης.

Ωστόσο, το Σαν Φερμίν εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Φιλοζωικές οργανώσεις και ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τόσο οι ταυροδρομίες όσο και οι ταυρομαχίες προκαλούν κακοποίηση και περιττή ταλαιπωρία στα ζώα, ζητώντας εδώ και χρόνια την κατάργηση του εθίμου. Έτσι, το φεστιβάλ παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς, αλλά ταυτόχρονα και πιο αμφιλεγόμενες διοργανώσεις παγκοσμίως.

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