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ΚΡΗΤΗ

Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω»

σέβη βολουδάκη συνθήματα
clock 11:35 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό της γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά καταγγέλλει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σέβη Βολουδάκη, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, γράφτηκαν συνθήματα στους δύο χώρους, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν πρόκειται να την εκφοβίσει ούτε να την απομακρύνει από τα καθήκοντά της.

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου», σημειώνει η κ. Βολουδάκη.

Η βουλευτής τονίζει ότι η οικογένειά της έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες «με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη», επισημαίνοντας πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας».

Παράλληλα, εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για όσους, όπως αναφέρει, «επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα», αναφερόμενη στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω», υπογραμμίζει η Σέβη Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες «με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα», υπερασπιζόμενη, όπως αναφέρει, «τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

«Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», καταλήγει στην ανάρτησή της.

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