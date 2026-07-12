Κώστας Τσουκαλάς: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο

«Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την έχετε στον αυτόματο πιλότο. Δεν πρέπει η χώρα να πληρώσει την ολιγωρία σας»

Απάντηση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Κύριε Μητσοτάκη, το casus belli , δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της «γαλάζιας πατρίδας» είναι ένα δεύτερο casus belli που επικρέμαται πάνω από τη χώρα.

Μετά τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη διαφαινόμενη στρατηγική, διπλωματική και αμυντική αναβάθμιση της Τουρκίας, ελπίζουμε να καταλάβατε πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνεις στον αυτόματο πιλότο όπως κάνατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν συγχωρούνται ολιγωρίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες.



Γιατί επτά χρόνια δεν αναπτύξατε την εθνική αμυντική βιομηχανία μας;



Γιατί δεν καταφέρατε διπλωματικά να δημιουργήσετε όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους στα ζητήματα που υπάρχουν με την Τουρκία;

Ελπίζουμε τώρα να καταλαβαίνετε τη ζημιά που έκανε η υπαναχώρηση σας στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, η αδράνεια στο ζήτημα των αρχηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και η μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όσο, δε, για τη Δυτική Μακεδονία -μετά και το συλλαλητήριο των κατοίκων προ ημερών-, είστε σε θέση απολογίας:



Τι απέγιναν τα κονδύλια που υποσχεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία;

Η Κομισιόν ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, υπογράμμισε το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική πορεία των επενδύσεων. Από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν παρουσιαστεί ως συνολικό πακέτο για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν δρομολογηθεί μόλις 1,96 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

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