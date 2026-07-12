ΚΥΡ.12 Ιου 2026 14:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

ασπρόπυργος έκρηξη
clock 12:54 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Κατέληξε τα ξημερώματα ο 54χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, ενώ το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Ο θάνατος τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του

Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω»

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ασπροπυργος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis