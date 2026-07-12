Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

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Κατέληξε τα ξημερώματα ο 54χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, ενώ το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

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