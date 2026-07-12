Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

Οριστικό τέλος σε μια πολυετή αδικία και σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας για χιλιάδες δικαιούχους βάζει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας.

Η ρύθμιση καταργεί οριστικά την περικοπή του 50% που προβλεπόταν μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, αποτελώντας σημαντική οικονομική «ανάσα» για τους ασφαλισμένους. Παράλληλα, θεσπίζεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών για όσους δεν είχαν υποστεί τη μείωση μέχρι σήμερα, ενώ διασφαλίζεται η κανονική καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις που η σώρευση δεν πηγάζει εξ ιδίου δικαιώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, οι ωφελούμενοι από τις νέες διατάξεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

75.000 συνταξιούχοι που έχασαν τον/τη σύζυγό τους μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου γλιτώνουν οριστικά τη μείωση της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35%. Οι δικαιούχοι αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το πλήρες ποσό χωρίς τον φόβο μελλοντικών περικοπών ή την απειλή αναδρομικών χρεών προς τον e-ΕΦΚΑ.

8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, στους οποίους είχε ήδη εφαρμοστεί η συγκεκριμένη περικοπή, θα δουν άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων τους. Από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξη χηρείας τους θα επανέλθει αυτόματα από το 35% στο 70%.

122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα δύο εθνικές συντάξεις (μία εξ ιδίου δικαιώματος και μία λόγω χηρείας) προστατεύονται από άμεσες μειώσεις. Με βάση το προηγούμενο πλαίσιο και τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι εν λόγω δικαιούχοι αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο άμεσης περικοπής στη δεύτερη εθνική σύνταξη, η οποία θα άγγιζε κατά μέσο όρο τα 312 ευρώ μηνιαίως (70% μίας εθνικής σύνταξης).

Η προωθούμενη διάταξη θωρακίζει το εισόδημα των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, αποτρέποντας ένα κύμα οριζόντιων μειώσεων που εκκρεμούσε επί χρόνια.

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