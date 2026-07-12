ΠΑΣΟΚ για θάνατο 20χρονου στο Άργος: Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμό στο κεφάλι στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, ζητώντας την απόδοση ευθυνών.

«Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου. Ο θάνατός του λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος, συγκλονίζει κάθε πολίτη» αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση και προσθέτει: «Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε. Η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες. Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης».



«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια “κακιά στιγμή”» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως «οι αστυνομικοί χρειάζονται σύγχρονη και διαρκή εκπαίδευση, σαφείς κανόνες εμπλοκής, αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή αξιολόγηση». Όπως σημειώνει το κόμμα, «η αστυνομία οφείλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, μακριά από πρακτικές αυθαιρεσίας και άσκοπης βίας που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής».

«Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνία χρειάζεται μια αστυνομία αποτελεσματική, επαγγελματική και δημοκρατική. Μια αστυνομία που προστατεύει τη ζωή» προσθέτει στην ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω»

Κώστας Τσουκαλάς: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο



