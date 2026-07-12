Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Το ΚΚΕ φέρνει στην Κομισιόν τους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την πρόληψη ενός Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης στη Δυτική Αττική αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με αφορμή την πρόσφατη έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 εργαζομένων, ορισμένοι από τους οποίους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αποτελεί «ένα ακόμη προμήνυμα» των σοβαρών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, χιλιάδες κάτοικοι εκτέθηκαν σε επικίνδυνες ουσίες από την πυρκαγιά, ενώ υπογραμμίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή συνυπάρχουν διυλιστήρια, εγκαταστάσεις υγραερίου και άλλες βιομηχανίες που διαχειρίζονται εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά, σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

Το Κόμμα τονίζει ότι η συγκέντρωση τέτοιων εγκαταστάσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν επαρκείς οδοί διαφυγής, ούτε ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιών και ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα οποία, σύμφωνα με το ΚΚΕ, επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές καταγγελίες κατοίκων και φορέων της περιοχής για ελλιπή μέτρα προστασίας.

Στην ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος ζητά να διευκρινιστεί:

Γιατί, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και τα συνεχή βιομηχανικά ατυχήματα, δεν έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης στη Δυτική Αττική, παρότι στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν πολλές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία Seveso.



Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ΚΚΕ, η Οδηγία Seveso III (2012/18/ΕΕ) βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην αυτοαξιολόγηση των επιχειρήσεων ως προς την επικινδυνότητα των ουσιών και τις πιθανές συνέπειες ενός ατυχήματος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.



Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρόληψης, ενίσχυση των μέτρων πολιτικής προστασίας και ουσιαστική ενημέρωση του πληθυσμού, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

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