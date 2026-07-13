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ΕΣΔΑΚ: Συνάντηση στην Αθήνα για τα μεγάλα έργα της Κρήτης

συνάντηση
clock 13:06 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Αθήνα βρέθηκε την Παρασκευή 10/7 ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συμμετέχοντας στην συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Βασίλης Σιαδήμας, με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, των 14 Προέδρων των ΦΟΔΣΑ της χώρας και υπηρεσιακών στελεχών.

Κατά τη συνάντηση, ο Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Μαμαλούγκας παρουσίασε τα δεδομένα της πρόσκλησης που έχει ανοίξει και αφορά νέες Μονάδες Ανακύκλωσης, με προϋπολογισμό ύψους 480.000.000 ευρώ, καθώς και τον οδικό χάρτη των επόμενων ενεργειών.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Αλέξης Καλοκαιρινός, στόχος είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι αντίστοιχες Μονάδες του Ηρακλείου (η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων που μετεξελίσσεται σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με προοπτική να γίνει Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης), η αντίστοιχη Μονάδα της Σητείας, της Χερσονήσου (που θα επανενταχθεί ως έργο) και του Αμαρίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική μελέτη μετατροπής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Τα έργα για τις Μονάδες Ηρακλείου, Σητείας, Χερσονήσου και Αμαρίου, θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν ενταχθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

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Συνάντηση ΕΣΔΑΚ μεγάλα έργα στην Κρήτη
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