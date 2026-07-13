Ηράκλειο: Στη φυλακή η 42χρονη για τον βασανισμό της 55χρονης στην Αγία Τριάδα

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 42χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται για τον άγριο βασανισμό 55χρονης Ρωσίδας σε σπίτι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα για κλοπή κινητού τηλεφώνου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο που φέρονται να καταγράφουν τη συστηματική κακοποίηση του θύματος. Η 55χρονη βρέθηκε με εμφανή τραύματα και κατέθεσε ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή της επί περίπου έναν μήνα, δεχόμενη ξυλοδαρμούς, απειλές και εξευτελιστική μεταχείριση.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία κατασχέθηκαν αντικείμενα και στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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