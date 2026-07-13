ΔΕΥ.13 Ιου 2026 13:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στη φυλακή η 42χρονη για τον βασανισμό της 55χρονης στην Αγία Τριάδα

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
clock 12:45 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 42χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται για τον άγριο βασανισμό 55χρονης Ρωσίδας σε σπίτι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα για κλοπή κινητού τηλεφώνου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο που φέρονται να καταγράφουν τη συστηματική κακοποίηση του θύματος. Η 55χρονη βρέθηκε με εμφανή τραύματα και κατέθεσε ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή της επί περίπου έναν μήνα, δεχόμενη ξυλοδαρμούς, απειλές και εξευτελιστική μεταχείριση.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία κατασχέθηκαν αντικείμενα και στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φυλάκιση βασανηστηρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis