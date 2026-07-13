Μουντιάλ 2026: Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη του Μπαλογκάν χωρίς ψηφοφορία

Νέες αποκαλύψεις είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι «Times», η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των ΗΠΑ ελήφθη χωρίς να προηγηθεί ψηφοφορία από την Πειθαρχική Επιτροπή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν από το Βέλγιο στη φάση των «16», όμως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμμετοχή του επιθετικού της Μονακό, ο οποίος είχε αποβληθεί στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στη Βοσνία, αλλά τελικά απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι των νοκ άουτ.

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.



Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026





Η απόφαση της FIFA προκάλεσε έντονη κριτική στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ειδικά μετά την παρέμβαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του 25χρονου επιθετικού. Όπως ανέφερε, θεωρούσε ότι οι ενέργειες του Μπαλογκάν δεν δικαιολογούσαν την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν ζήτησε να ανατραπεί η απόφαση, αλλά να εξεταστεί εκ νέου το σχετικό βίντεο.

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η FIFA είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση για την άρση της τιμωρίας ελήφθη ανεξάρτητα, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε αρκετούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Times», η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA συνεδρίασε κανονικά για να εξετάσει την υπόθεση, όμως η τελική απόφαση δεν τέθηκε ποτέ σε ψηφοφορία μεταξύ των 18 μελών της. Αντίθετα, η άρση της τιμωρίας αποφασίστηκε αποκλειστικά από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του Μπαλογκάν στη φάση των «16».

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, η οποία είχε επικαλεστεί το Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα για να δικαιολογήσει την ακύρωση της ποινής.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιχείρησε επίσης να πετύχει την ακύρωση της κίτρινης κάρτας που δέχθηκε ο Μίκαελ Ολίζε στο τέλος της αναμέτρησης με την Παραγουάη, ωστόσο το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε από τη FIFA.

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