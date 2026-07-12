Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά κόντρα στους μαχητικούς «Βίκινγκς»(vid)

Hey Jude φώναξαν οι Άγγλοι απέναντι στους Νορβηγούς, στέλνοντάς τη σπίτι τους.

Τα Τρία Λιοντάρια με τον Μπέλιγχαμ να χτυπάει μία φορά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της κανονικής διάρκειας και μία στην αρχή του πρώτου μέρους της παράτασης, λύγισαν 2-1 (1-1κ.δ.) τους Βίκινκγκς και προκρίθηκαν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το παραμυθένιο ταξίδι του Έρλινγκ Χάλαντ και της παρέας του έλαβε τέλος στα προημιτελικά, φάση που φτάνουν για πρώτη φορά. Το σκορ του ματς άνοιξε ο Αντρέας Σιέλντερουπ με γκολ-ποίημα στο 36′.

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Οι τελικές και τα xGoals στο Νορβηγία - Αγγλία

Πλέον, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ζωγραφιά του Σιέλντερουπ και η απάντηση του Μπέλιγχαμ

Χωρίς μεγάλη φάση κύλησε το πρώτο μισό του πρώτου μέρους, στο οποίο η Νορβηγία αμύνονταν στο δικό της μισό και η Αγγλία προσπαθούσε μέσω της κυκλοφορίας της μπάλας να διασπάσει την τριπλή ζώνη άμυνας των Βίκινγκς και να βρει τις στιγμές της.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή καταγράφηκε στο 29′ με τη δυνατή εκτέλεση φάουλ του Κέιν ελάχιστα έξω από την περιοχή της Νορβηγίας, με την μπάλα ομως να παίρνει ύψος και να καταλήγει πολύ πάνω από την εστία των τυπικά γηπεδούχων.

Η πρώτη καλή ευκαιρία για τη Νορβηγία σημειώθηκε στο 35′, όταν ο Χάλαντ σηκώθηκε ψηλότερα από τον πρσωπικό του αντίπαλο, έπιασε την κεφαλιά, όμως δεν ήταν πολύ δυνατή και δεν ανησύχησε τον Πίκφορντ που μπλόκαρε.

Ένα λεπτό αργότερα ήρθε το 1-0 για το σύνολο του Σολμπάκεν με το αδιανόητο γκολ από τον Σιέλντερουπ με τηλεκατευθυνόμενο σουτ από τα αριστερά. Ο μεσοεπιθετικός της Μπενφίκα πήρε την μπάλα από τα αριστερά και με μία σέντρα-σουτ, την έστειλε στην εσωτερική μεριά του αριστερού κάθετου δοκαριού του Πίκφορντ και μετά στην αγγλική εστία.

Οι Νορβηγοί συνέχισαν να σφυροκοπούν την αγγλική εστία. Στο 39′ με κρεμασμένο πάνω του τον Ο’ Ράιλι, ο Σέρλοτ γύρισε το κορμί του και με το αριστερό επιχείρησε να εκτελέσει τον Πίκφορντ, που τεντώθηκε και για καλή του τύχη είδε την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία του.

Στο 44′ ο φορ της Ατλέτικο έκανε μία ακατανόητη απόφαση, καθώς δεν πάσαρε στον Χάλαντ στην αντεπίθεση 2 VS 1 της Νορβηγίας, κράτησε την μπάλα, είδε την αγγλική άμυνα να επιστρέφει, πάτησε περιοχή, σούταρε με το αριστερό, όμως το σουτ του μπλοκαρίστηκε και κατέληξε άνετα στα χέρια του Πίκφορντ.

Ωστόσο, η Αγγλία φώναξε ότι είναι εδώ με τον Μπέλιγχαμ στο 45+2′. Έξοχη κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες των Τριών Λιονταριών, αυτή έφτασε στον σταρ της Ρεάλ, που έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με αριστερό σουτ ενώ έπεφτε στο χορτάρι νίκησε τον Νίλαντ για το 1-1.

Στο 45’+3′ ο Κέιν έριξε την προειδοποιητική βολή με μακρινό σουτ που μπλόκαρε ο Νίλαντ στη δεξιά του γωνία και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά βρήκε δίχτυα με υπέροχη λόμπα, όμως ήταν εκτεθειμένος και το τέρμα ακυρώθηκε ορθώς.

Το “τραβηγμένο” φάουλ του Χάλαντ και το απολύτως τίποτα

Αν και το δεύτερο μέρος άρχισε με διάθεση από τους Νορβηγούς, η συνέχεια δεν ήταν η ίδια. Στο 52′ ο Σέρλοτ προσπάθησε να ξεγελάσει τον Πίκφορντ με σέντρα-σουτ, όμως αυτή τη φορά ο Άγγλος κίπερ έδιωξε σε κόρνερ, καθώς η μπάλα είχε πάρει περίεργη τροχιά.

Ένα λεπτό μετά ο Πίκφορντ δεν είχε αίσθηση του που βρίσκεται το τέρμα του και έτσι έστειλε σε κόρνερ την κεφαλιά του Χάλαντ που πήγαινε εμφανώς άουτ.

Και στο 56′ η Νορβηγία βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με προβολή του Χέγκεμ με το αριστερό, όμως το τέρμα ακυρώθηκε μετά από καταλογισμό φάουλ του Χάλαντ πάνω στον νέο του συμπαίκτη στη Μάντσεστερ Σίτι, Άντερσον, φάση που εξετάχθηκε και υποδείχθηκε μέσω VAR.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα μέχρι να φτάσουμε στο 76′ και την πολύ μεγάλη φάση της Νορβηγίας με την κεφαλοά του Άγιερ, η οποία σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ και στην επαναφορά οι παίκτες των τυπικά γηπεδούχων δεν κατάφεραν να τη στείλουν στα δίχτυα της Αγγλίας.

Στο 85′ ο Νούσα έφερε την μπάλα στο δεξί του και με σουτ μέσα από την περιοχή επιχείρησε να νικήσει τον Πίκφορντ, ο οποίος ήταν στο κέντρο της εστίας του και μπλόκαρε και αυτή ήταν η τελευταία αξιόλογη στιγμή της κανονικής διάρκειας.

Hey Jude και πέναλτι που κακώς υποδείχθηκε και σωστά πάρθηκε πίσω

Έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, στην αρχή της οποίας τα Τρία Λιοντάρια έδειξαν τις προθέσεις τους. Στο 93′ ο Κέιν πήρε την κεφαλιά από τα αριστερά και από πλάγια θέση, με τον Νίλαντ να διώχνει με υπερένταση.

Οι εν λόγω προθέσεις βρήκαν αντίκρισμα δευτερόλεπτα μετά, με τον Μπέλιγχαμ να σκοράρει για έκτη φορά στη φετινή διοργάνωση, πιάνοντας στα γκολ τον Κέιν. Ο Ρότζερς σούταρε από μακριά, ο Νίλαντ έπαθε… Λάμενς και ο Μπέλιγχαμ με προβολή βάζει μπροστά την Αγγλία με 2-1 στο 93′.

Στο 100′ ο Τουρπέν καταλόγισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μπομπ στον Σπενς, μετά το τρομερό σόλο του αμυντικού της Τότεναμ, ωστόσο ο διαιτητής VAR τον κάλεσε σε on-field review και εν τέλει πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Η πίεση της Νορβηγίας δεν είχε αντίκρισμα

Στο δεύτερο μέρος της παράτασης η Νορβηγία τα έπαιξε όλα για όλα για την ολική ανατροπή ή να στείλει έστω τον αγώνα να κριθεί στην παράταση, όμως η προσπάθειά της έμεινε ημιτελής.

Στο 109′ ο Μπεργκ σούταρε δυνατά λίγο έξω από την περιοχή της Νορβηγίας, με τον Πίκφορντ να τεντώνεται, αλλά να μην χρειάζεται να επέμβει.

Έκτοτε, τη σκυτάλη πήραν οι Άγγλοι, όμως ο Νίλαντ ύψωσε τείχος. Στο 110′ ο Σάκα απέφυγε δύο αντιπάλους από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ του με το αριστερό ήταν αδύναμο.

Στο 111′ ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας έβαλε διπλό στοπ, αρχικά στο σουτ του Σπενς έξω από την περιοχή και στην επαναφορά στο σουτ του Σάκα με το δεξί από κοντινή απόσταση.

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Τα στατιστικά και οι κορυφαίες επιδόσεις στο Νορβηγία - Αγγλία

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Νίλαντ, Ρίερσον (60′ Άουρσνες), Άγιερ, Χέγκεμ (91′ Έστιγκαρντ), Βόλφε, Μπεγκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σιέλντερουπ (68′ Μπομπ), Σέρλοτ (68′ Νούσα), Χάλαντ (106′ Λάρσεν)

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Κόνσα (89′ Ρότζερς), Στόουνς, Γκέι, Ο’ Ράιλι (86′ Σπενς), Ράις (46′ Έζε), Άντερσον, Μπέλιγχαμ (110′ Μπερν), Μαντουέκε (46′ Σάκα), Γκόρντον (71′ Τζέιμς), Κέιν

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