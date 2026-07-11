ΣΑΒ.11 Ιου 2026 20:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ : Έβδομος ο Χουρδάκης στα 800μ ελεύθερο

xourdakis
clock 19:30 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μετά τα 1500μ ελεύθερο όπου κατέλαβε την 4η θέση ο Κωνσταντής Χουρδάκης αγωνίστηκε και στον τελικό των 800μ ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων που ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 12/7 στο ολυμπιακό κολυμβητήριο του Μονάχου.

Ο Hρακλειώτης πρωταθλητής του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα τερμάτισε στην 7η θέση με χρόνο 8:01.26. Στον προκριματικό πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με 8:03.38. Η ατομική του επίδοση είναι 7:58.93 από τις 15/5/2026. Οι έξι πρώτοι «κατέβηκαν» τα 8:00.00. Πρώτος ο Γκριγκόρι Βεκοβίτσεφ (αγωνίζεται ως ουδέτερος αθλητής) με 7:52.31, δεύτερος ο Μικολάι Λοτομπόρσκι από την Πολωνία με 7:53.36 και τρίτος ο Κκσίμ Γκούσεφ (Ρώσος που επίσης αγωνίζεται ως ουδέτερος αθλητής) με 7:54.37.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κολύμβηση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis