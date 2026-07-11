ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ : Έβδομος ο Χουρδάκης στα 800μ ελεύθερο

Μετά τα 1500μ ελεύθερο όπου κατέλαβε την 4η θέση ο Κωνσταντής Χουρδάκης αγωνίστηκε και στον τελικό των 800μ ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων που ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 12/7 στο ολυμπιακό κολυμβητήριο του Μονάχου.

Ο Hρακλειώτης πρωταθλητής του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα τερμάτισε στην 7η θέση με χρόνο 8:01.26. Στον προκριματικό πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με 8:03.38. Η ατομική του επίδοση είναι 7:58.93 από τις 15/5/2026. Οι έξι πρώτοι «κατέβηκαν» τα 8:00.00. Πρώτος ο Γκριγκόρι Βεκοβίτσεφ (αγωνίζεται ως ουδέτερος αθλητής) με 7:52.31, δεύτερος ο Μικολάι Λοτομπόρσκι από την Πολωνία με 7:53.36 και τρίτος ο Κκσίμ Γκούσεφ (Ρώσος που επίσης αγωνίζεται ως ουδέτερος αθλητής) με 7:54.37.