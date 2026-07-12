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GOSSIP - LIFESTYLE

Bεργκάρα: «Άναψε φωτιές» με μια φωτογραφία της στο Instagram

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clock 21:00 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σοφία Βεργκάρα επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην Ιταλία και  μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στιγμιότυπα που αποδεικνύουν ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερός της φίλος, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η σταρ  ανέβασε στο Instagram μια «καυτή» φωτογραφία, στην οποία κάνει ηλιοθεραπεία πάνω σε ένα γιοτ, φορώντας ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι.

«Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη από εσάς χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που είχα ποτέ!!! και σε ευχαριστώ Ιταλία για όλες τις 300 τούρτες μου! το 54 είναι ένας καλός αριθμός!!!!», ήταν το σχόλιό της.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

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