Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους

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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την εξόρμησή τους με φουσκωτό σκάφος στα νερά κάτω από τον Ισθμό της Κορίνθου

«Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά… Το καλοκαίρι!!! Να περνάτε όμορφα!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης όπου ποζάρει αγκαλιά με τον αγαπημένο της.

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