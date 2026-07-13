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Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους

βανδή
clock 09:00 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η τραγουδίστρια  δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την εξόρμησή τους με φουσκωτό σκάφος στα νερά κάτω από τον Ισθμό της Κορίνθου

 «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά… Το καλοκαίρι!!! Να περνάτε όμορφα!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης όπου ποζάρει αγκαλιά με τον αγαπημένο της.

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