Γεωργιάδης: Αν ο Σαμαράς δεν θέσει όρο για τον Μητσοτάκη, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε

Στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνομιλήσει μετεκλογικά με τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Υγείας τόνισε ότι «αν ο Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητάγαμε μαζί του. Αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει»

Παράλληλα, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη ΝΔ και προσθέτοντας όμως ότι «αλλά ο Ανδρουλάκης πήγε στο συνέδριο και ψήφισε να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Αν ο λαός διατάξει να γίνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε».

Αδωνις: Ο Τσίπρας κάνει την πάπια

Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση εξηγώντας ότι «ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο να σχηματίσει πλειοψηφία αλλά να μπορεί να κυβερνήσει. Με τον Βελόπουλο έχουμε ουσιαστικές διαφορές»

Τέλος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τον κατηγόρησε ότι «έκανε την πάπια (σ.σ. για τις καταγγελίες περί χρηματισμού) και είναι προφανές προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια. Ο Τσίπρας δεν έχει ούτε μια φορά πει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες, θα το κάνει τώρα;» «Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας αλλά όχι ότι είναι έντιμος» κατέληξε.

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