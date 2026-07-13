Συμεών Κεδίκογλου: Ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την βουλευτική έδρα προαναγγέλλει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος, Συμεών Κεδίκογλου.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και ‘γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω».

Διαβάστε επίσης

Χρυσοχοΐδης: Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: Προτείνουν αποχή από τις εκλογές και επιστροφή στον Τσίπρα