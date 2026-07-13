Marfin: Οι φωτογραφίες στον υπολογιστή αντιεξουσιαστή που οδήγησαν στις 3 συλλήψεις

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Ανοίγει ο δρόμος για την εξιχνίαση και άλλων άλυτων υποθέσεων, μετά τις 3 νέες συλλήψεις για τη δολοφονική – εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin, τον Μάιο του 2010.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, σχετίζονται με μία ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών που έχουν απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές, τα τελευταία χρόνια.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (13.07.2026) οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν την 46χρονη στο Gatwick, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol για την επίθεση στη Marfin.

Αν και η ίδια είχε μιλήσει με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή της να ταξιδέψει μόνη της στην Ελλάδα, εν τέλει η αστυνομία της Αγγλίας την συνέλαβε. Συνεχίζει και υποστηρίζει την αθωότητά της.

Όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή, ένα νέο «πακέτο» φωτογραφιών και ένα ανώνυμο email, ήταν αυτό που έκανε τις αρχές να ανοίξουν ξανά τον φάκελο για την σοκαριστική υπόθεση στην Marfin.

Σε φωτογραφίες που βρέθηκαν σε υπολογιστή αντιεξουσιαστή που συνελήφθη το 2020 για οπλοστάσιο, διακρίνονται συγκεκριμένα άτομα σε επιθέσεις λίγο μετά τον εμπρησμό της Marfin, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Στα πλάνα φαίνονται τα μαύρα ρούχα που φορούσαν όταν πέταξαν μολότοφ μέσα στην τράπεζα αλλά και τα σχέδια που έφερε τουλάχιστον ένας από αυτούς, στην τσάντα του.

Αυτές οι φωτογραφίες «πρόδωσαν» την ταυτότητά τους και την παρουσία τους στην Marfin με αποτέλεσμα να γίνουν οι νέες συλλήψεις.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται πως είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις τους πριν και μετά τον εμπρησμό στην τράπεζα.

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται και για επιθέσεις σε δημόσια κτίρια όπως στη Νομαρχία Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, διαπιστώνεται πως μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που έχει σχετιστεί με ενέργειες μετά την εξάρθρωση της 17Ν, όπως στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά αλλά και σε επιθέσεις σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Αστυνομικοί εκτιμούν πως κάποιοι από τους υπόπτους ανήκουν σε ομάδα που απασχολεί τις αρχές τα τελευταία χρόνια.

Ο ρόλος των τριών συλληφθέντων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση με μολότοφ στην τράπεζα, ήταν οργανωμένη και συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, εκτελεστές και συντονιστές. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο ενώ οι άλλοι 5 κινούνται προς την τράπεζα. Για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, τα ονόματά τους ήταν αριθμοί.

Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες και η 46χρονη που έμενε στην Βρετανία και συνελήφθη σήμερα, είχαν τα νούμερα 8, 10 και 11.

Ο ύποπτος νούμερο 8 χαρακτηριζόταν ως ο «ψηλός». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά. Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο, και σταυρουδάκι. Φαίνεται να είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Ο δεύτερος συλληφθείς είχε το νούμερο 11, είναι κι αυτός 42 ετών, εναερίτης, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες. Η 46χρονη που φέρεται να είχε το νούμερο 10, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και ασχολείται με τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, το ανώνυμο email δεν αποτελεί το μοναδικό ή καθοριστικό στοιχείο για την υπόθεση.

«Υπήρχε κανονικά στη δικογραφία αυτό το email. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ήδη στοιχεία στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ξεκινήσει την έρευνα», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν αξιοποιήθηκαν μόνο φωτογραφίες, αλλά και πρόσθετα ψηφιακά δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε επιπλέον πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση. «Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους. Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ», είπε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Έπειτα από 16 χρόνια ερευνών, οι Αρχές φαίνεται να φτάνουν για πρώτη φορά στην εξιχνίαση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, η οποία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, άγνωστοι είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υλικό στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και τεσσάρων μηνών έγκυος, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

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