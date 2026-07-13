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Συσσοβίτης: "Τι θα πει «γιατί δεν κάναμε οικογένεια;» ήθελα να ζω ελεύθερος"

σ
clock 15:00 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αλέκος Συσσοβίτης  παραχώρησε συνέντευξη στο  ένθετο Real Life και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή αλλά και τις ερωτήσεις που συχνά αφορούν στη δημιουργία οικογένειας.

«Γιατί να θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει οικογένεια; Τι θα πει "γιατί δεν κάναμε οικογένεια"; "Εσύ γιατί έκανες οικογένεια;" Γιατί οκτώ στους 10 χωρίζετε; Και ποιος είπε ότι το μοντέλο της οικογένειας είναι το σωστό;". Ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει μόνος του. Στην πορεία της ζωής του μπορεί να έχει και συντροφιά. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, αλλά έχει και ατομικές τάσεις. Μόνος του μπορεί να είναι κάποιος μέσα σε μια οικογένεια με 10 παιδιά, να νιώθει μόνος του. Οπότε δεν έχει “γιατί δεν έκανε αυτό;”. Έκανα ό,τι ένιωσα. Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, δεν ήταν στόχος μου. Ήθελα να ζω ελεύθερος και έτσι ζούσα. Μπορεί αύριο το πρωί να κάνω, πού να ξέρω», ανέφερε ο ηθοποιός.

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