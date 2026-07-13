Ανοδικά ο τουρισμός στο Ηράκλειο – Αυξάνονται οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, σταθερά υψηλή η κίνηση σε λιμάνι και κρουαζιέρα

Με θετικούς ρυθμούς εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος στο Ηράκλειο, με την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» να συνεχίζει την ανοδική της πορεία καθώς τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική της τουριστικής περιόδου, με σημαντική αύξηση στις διεθνείς αφίξεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το διάστημα 1-12 Ιουλίου καταγράφηκαν 36.698 αφίξεις επιβατών εσωτερικού, αυξημένες κατά 2,2%, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό έφτασαν τις 303.175, σημειώνοντας άνοδο 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Συνολικά, οι διακινούμενοι επιβάτες ανήλθαν σε 653.324, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%.

Θετική ήταν η εικόνα και τον Ιούνιο, όταν οι αφίξεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν στις 83.567 ενώ οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε 637.914, καταγράφοντας αύξηση 1,94%. Συνολικά, από το αεροδρόμιο διακινήθηκαν περίπου 1,43 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 1,93%.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, οι αφίξεις εσωτερικού έφτασαν τις 450.460, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο διαμορφώθηκε σε περίπου 3,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές τουριστικές αγορές, την πρώτη θέση στις αφίξεις για το πρώτο εξάμηνο διατηρεί η Γερμανία με 438.771 επιβάτες, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (265.429), η Γαλλία (167.704), η Ολλανδία (85.334), η Πολωνία (78.649), η Ελβετία (45.506), η Αυστρία (44.280), το Ισραήλ (43.617), η Ιταλία (41.521) και το Βέλγιο (40.289).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου παραμένει μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της χώρας, με τη διεθνή τουριστική ζήτηση να εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ενόψει της κορύφωσης της φετινής σεζόν.

Θετική παραμένει η πορεία και στην ακτοπλοΐα. Στο λιμάνι του Ηρακλείου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εξυπηρετούνται καθημερινά τουλάχιστον 2 με 3 γραμμές που συνδέουν την Κρήτη με τον Πειραιά και άλλα νησιά, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση ακτοπλοΐας κινείται σε θετικά επίπεδα, με την αυξημένη συχνότητα των αναχωρήσεων να αναμένεται τον Αύγουστο, καθώς τότε οι περισσότεροι αδειούχοι πραγματοποιούν τη θερινή τους έξοδο.

Θετικό πρόσημο και για την κρουαζιέρα μία εικόνα που παραμένει ικανοποιητική, αν και χαμηλότερη σε σχέση με το ιστορικό ρεκόρ του 2025. Παρά τη μικρή αυτή μείωση, οι εκτιμήσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για το σύνολο του 2026 παραμένουν αισιόδοξες, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 230 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, μεταφέροντας συνολικά 450.000 επιβάτες.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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