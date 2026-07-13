Χρυσοχοΐδης: Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε για τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, επισημαίνοντας πως η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η προστασία των πολιτών και η σύλληψη των εγκληματιών, όχι η αφαίρεση ανθρώπινων ζωών.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού», τόνισε.

«Είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων, καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους που οι περισσότερες φέρνουν αποτέλεσμα, και σε όσες δεν έρχεται το αποτέλεσμα, πρέπει ξεκάθαρα να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή», ανέφερε.

Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδειξε τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου απέναντι στο περιστατικό με τους συνεχόμενους πυροβολισμούς από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ εναντίον ενός άοπλου νεαρού.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι το πλαίσιο για τη χρήση των όπλων από τις αστυνομικές δυνάμεις είναι σαφές.

Ο υπουργός τόνισε επίσης πως η συγκεκριμένη ενέργεια θα πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη, καθώς, όπως σημείωσε, τίθεται ζήτημα ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης και παράβασης καθήκοντος από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

«Υπ' αυτή την έννοια, όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο κι από την παράβαση καθήκοντος που έκαναν αυτοί οι αστυνομικοί».

Αναφορά στη Marfin και τα δημοσιεύματα για ανώνυμο email

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε ακόμη και στην υπόθεση της Marfin, απορρίπτοντας ως ανακριβείς τους ισχυρισμούς ότι η εξέλιξη της έρευνας προέκυψε από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματική πορεία της υπόθεσης και στην απονομή δικαιοσύνης.

«Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν προχώρησε εξαιτίας κάποιου email, αλλά μέσα από μακροχρόνια έρευνα των αρμόδιων αστυνομικών αρχών: «Όχι γιατί ήρθε κάποιο email. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει ήδη από το 2019. Ο ίδιος σημείωσε ότι αποχώρησε από το υπουργείο το 2020 και, μετά την επιστροφή του το 2024, η σχετική δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

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