Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρό αγόρι 3 ετών που έπεσε από τον 4ο όροφο

Δεν το χωρά ο νους αυτό που συνέβη σε ξενοδοχείο της Πάφου, όταν ένα τρίχρονο αγοράκι το οποίο ξέφυγε της προσοχής των γονέων του, έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου.







Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Πάφου, αλλά ήταν ήδη αργά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το τέλος δεν ανετράπη…

Τι οδήγησε στην τραγωδία…



Αυτές τις ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας, ώστε να εξακριβωθεί τις ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες. Οι γονείς του παιδιού που είναι Βρετανοί και ήταν στην Κύπρο για διακοπές, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες του ξενοδοχείου, σε κάποια από τις οποίες φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.gr, το άτυχο αγοράκι να κάνει βουτιά στο κενό στις 6.02μμ., το απόγευμα της Κυριακής 12/07.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζεύγος των Βρετανών έχει άλλο ένα μικρό παιδάκι, συγκεκριμένα κορίτσι, το οποίο βρίσκεται μαζί τους στις τραγικές, όπως εκτυλίχθηκαν διακοπές.

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