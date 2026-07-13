Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πάνω από 140 ιρανικούς στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ – Απαντά με πυραύλους η Τεχεράνη

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Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων, μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα χώρες του Κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων.

Συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση.

Το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2026

— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2026

Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τα νέα αμερικανικά πλήγματα στις 17:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ – 00:00 ώρα Ελλάδος) λίγες ώρες μετά από σειρά περίπου 140 επιθέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο βράδυ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν περιοχές στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων το νησί Κεσμ, η Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα Στενά του Ορμούζ και η επαρχία Χουζεστάν, στα σύνορα με το Ιράκ.

Άνοδος του πετρελαίου και ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σημείωσαν νέα άνοδο άνω του 3,5% με το άνοιγμα των συναλλαγών τη Δευτέρα. Το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 74 δολάρια το βαρέλι.

Η κρίση επικεντρώνεται πλέον στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας» και έως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Από την πλευρά της, η CENTCOM απάντησε ότι τα Στενά «παραμένουν ανοικτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα», υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι «τοποθετημένες και έτοιμες» να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία συνεχίζεται», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Η νέα κρίση ξέσπασε λίγες ώρες μετά την επίθεση σε πλοίο με σημαία Κύπρου στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ομάν ανακοίνωσε ότι διέσωσε 23 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου, τα οποία είχαν εγκαταλείψει το σκάφος τους.

Οι προηγούμενες επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή είχαν ήδη προκαλέσει ένταση και σκληρή ρητορική από τις δύο πλευρές.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει δεσμευθεί για αντίποινα μετά τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του στην πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του θα οδηγούσε τις ΗΠΑ να «εξολοθρεύσουν πλήρως» το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, κάλεσε σε «αποκλιμάκωση», τονίζοντας ότι «ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός».

Παρέμβαση έκανε και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος ζήτησε ειρήνη, με τον εκπρόσωπό του να δηλώνει ότι «αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν».

Πηγή: AFP

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