Μετρητά: Έρχονται νέα χαρτονομίσματα ευρώ το 2027, σε τι θα διαφέρουν

Παράλληλα με το ψηφιακό ευρώ για το οποίο ξεκινούν οι συζητήσεις για το νόμο λειτουργίας του, έρχονται και τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ, με την τελική επιλογή των σχεδίων να αποφασίζεται φέτος μέχρι το τέλος του έτους και τη σταδιακή κυκλοφορία των νομισμάτων να ξεκινά από του χρόνου (κατά τις πρώτες πληροφορίες με χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ) και θέματα στο σχέδιο από τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τα ποτάμια και τα πουλιά.

Στο μεταξύ το ψηφιακό ευρώ προχωράει και κλείδωσε η διαπραγμάτευση των τριών οργάνων (Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της ΕΕ που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών), τα οποία θα προωθήσουν το σχετικό νόμο για τη γέννησή του, σε μία προσπάθεια να αναχαιτισθεί η προώθηση των κρυπτονομισμάτων και ειδικά του δολαρίου και να δημιουργηθεί ένας νέος εναλλακτικός πόλος απέναντι στους τεράστιους αμερικανικούς οργανισμούς των καρτών με τους οποίους γίνονται οι πληρωμές σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, έχει ξεκαθαρίσει πρόσφατα ότι το ψηφιακό ευρώ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα μετρητά, τα οποία θα συνεχίσουν να εκδίδονται κανονικά και όλα τα νέα χαρτονομίσματα θα μπουν σε κυκλοφορία μέχρι το 2029.

Σε αντίθεση με τα χαρτονομίσματα που θα είναι άφθονα το ψηφιακό ευρώ θα έχει όριο και κανένας πολίτης δεν προβλέπεται να έχει περισσότερα από 3.000-4.000 ευρώ, με τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες να θέλουν ακόμα μικρότερο όριο, έως 1.500 ευρώ το άτομο και τους νομοθέτες να από φόβο μήπως αδειάσουν ους λογαριασμούς τους οι πελάτες.

Πέραν αυτού όμως ο ψηφιακό ευρώ, συναντά πλήθος εμποδίων, από την απαίτηση των εμπόρων για μικρότερες προμήθειες που επιβάλουν οι τράπεζες, μέχρι την αντίθεση των ακροδεξιών τους οποίους παραμέρισε η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου αγκαλιάζοντας και προωθώντας την πρόταση της ΕΚΤ.

Οι βασικοί κανόνες που συμφωνήθηκαν για το ψηφιακό ευρώ την Πέμπτη 9 Ιουλίου προβλέπουν:

Συμπληρωματικότητα με τα μετρητά: Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί ως ψηφιακή μορφή μετρητών και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα φυσικά χαρτονομίσματα και κέρματα. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε φυσικό χρήμα.

Τα νέα χαρτονομίσματα

Τι αλλάζει στην εμφάνιση και πώς θα μοιάζουν

Για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια, τα χαρτονομίσματα εγκαταλείπουν τα ανώνυμα "παράθυρα και γέφυρες" και αποκτούν νέα, πιο ζωντανά θέματα. Η ΕΚΤ έχει καταλήξει σε δύο επικρατέστερες θεματικές ενότητες:

-Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, με πολιτιστικούς χώρους και μνημεία, ενώ εξετάζεται να περιλαμβάνει και ιστορικές προσωπικότητες.

-Ποτάμια και Πουλιά, που θα είναι θεματική ενότητα, αφιερωμένη στη βιοποικιλότητα, τη φυσική ανθεκτικότητα και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης.

Οι ονομαστικές αξίες θα παραμείνουν ακριβώς οι ίδιες που γνωρίζουμε σήμερα (€5, €10, €20, €50, €100 και €200), ενώ τα νέα χαρτονομίσματα θα ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής που θα τα καταστήσουν σχεδόν αδύνατο να παραχαραχθούν.



Ειδικότερα, θα διαθέτουν εξελιγμένα ολογράμματα (όπως δορυφορικά ολογράμματα), ειδικά μελάνια που αλλάζουν χρώμα υπό γωνία (π.χ. αναβαθμισμένο emerald number) και στοιχεία ορατά μόνο κάτω από υπεριώδες (UV-C) ή υπέρυθρο φως.

Η ΕΚΤ δίνει βάση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χρησιμοποιώντας πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και διαδικασίες παραγωγής.

Θα ενισχυθούν τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά (ψηλαφητά στοιχεία) στις άκρες, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να ξεχωρίζουν τις αξίες με απόλυτη ευκολία.

Η ΕΚΤ διαθέτει έναν αυστηρό θεσμικό και επιχειρησιακό μηχανισμό για να εγγυάται ότι υπάρχει πάντα επαρκές ρευστό για όλους, και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, τηρούν τεράστια αποθέματα ασφαλείας για να καλύψουν ξαφνικές αυξήσεις στη ζήτηση, όπως σε περιόδους κρίσεων ή γιορτών.

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