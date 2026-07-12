Wimbledon: Ο Σίνερ διατήρησε τον τίτλο του!

Ο Γιανίκ Σίνερ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Wimbledon.

Ο Ιταλός Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον μεγάλο τελικό του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Λονδίνο και πανηγύρισε το πέμπτο Grand Slam της καριέρας του.

Ο τελικός δικαίωσε τις προσδοκίες, με τον Ζβέρεφ να βάζει πολύ δύσκολα στον κορυφαίο τενίστα του κόσμου. Ο Γερμανός κατέκτησε το πρώτο σετ στο tie-break και έδειξε ικανός να ανατρέψει τα προγνωστικά, όμως ο Σίνερ παρέμεινε ψύχραιμος. Απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1, και από εκείνο το σημείο πήρε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ με 6-3 και 6-4. Ο Ιταλός μετρά πλέον 14 συνεχόμενες νίκες στο Wimbledon, με συνολικό ρεκόρ 44-3 στην τρέχουσα.