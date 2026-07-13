Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη 14 Ιουλίου – Στο κίτρινο Ηράκλειο, Λασίθι

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου για την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλός. Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι δύο περιοχές κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε «πολύ υψηλό» επίπεδο.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης έχει ήδη θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ενεργοποιώντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, με στόχο την πρόληψη αλλά και την ταχεία επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, τίθενται σε ισχύ αυστηρά μέτρα πρόληψης, με βάση την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, καθώς και κάθε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, ανεξαρτήτως σκοπού, είτε πρόκειται για πολιτιστικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις είτε για άλλες δραστηριότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών όπως συγκολλήσεις και χρήση τροχού κοπής, η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, η χρήση ιπτάμενων φαναριών (sky lanterns) και ειδών πυροτεχνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους περιορισμούς πρόσβασης σε ευαίσθητες δασικές περιοχές.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε περιοχές όπως το δάσος της Σύμης στον Δήμο Βιάννου, το δάσος Ρούβα-Ζαρού στους Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού, το δάσος Κουδουμά στον Δήμο Γόρτυνας, το δάσος Κέρης στον Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και τα δάση Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, οι περιορισμοί ισχύουν για το Αζιλακόδασος και το δάσος Βαθύ στον Δήμο Αγίου Νικολάου, το δάσος Θρυπτής και το δάσος Σελάκανου στον Δήμο Ιεράπετρας, το δάσος Καλού Χωριού και Μεσελέρων, το κυπαρισσόδασος Κριτσάς και το δάσος Κρούστα. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για το φοινικόδασος Βάι στη Σητεία, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει καθημερινά κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικές πυρκαγιές. Η συνεργασία όλων κρίνεται καθοριστική σε μια περίοδο που οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους Αθανάτους - Συγκέντρωση το απόγευμα

Ηράκλειο: Κυκλοφορούσε με το όπλο στα χέρια ανάμεσα σε θαμώνες καταστήματος!