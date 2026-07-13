Καστοριά: 4χρονος έπεσε σε πισίνα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ παίδων του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη, το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χτες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το αγοράκι είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία στην Καστοριά, για διακοπές σε συγγενικά πρόσωπα.

Χτες το απόγευμα ξέφυγε από το οπτικό πεδίο των δικών του και έπεσε μέσα σε πισίνα. Όταν το έβγαλαν από την πισίνα, διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη υποστεί ανακοπή, λόγω του πνιγμού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου, μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασή του, χτες βράδυ διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο.

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