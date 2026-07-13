ΔΕΥ.13 Ιου 2026 19:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: Οκτώ προσλήψεις για την ενίσχυση της Οικονομικής Υπηρεσίας

συμβαση μαλεβιζι
clock 17:09 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση για την ενίσχυση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τον Πρόεδρο της Δαίδαλος Α.Ε., Κώστα Φασουλάκη. Η σύμβαση προβλέπει την πρόσληψη οκτώ εργαζομένων, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στην εξαιρετική σχέση συνεργασίας που διατηρεί ο Δήμος με τη Δαίδαλος Α.Ε. και τον Πρόεδρό της Κώστα Φασουλάκη, επισημαίνοντας ότι η διαχρονική στήριξη της εταιρείας αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται να καλύψει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία της και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις.

μποκεας συμβαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Σύγκρουση μηχανής με βανάκι - Νεκρός ο μοτοσικλετιστής

Μαρούσι: 14χρονη ξέφυγε από επίδοξο βιαστή στις τουαλέτες εμπορικού – Χειροπέδες σε 19χρονο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμος Μαλεβιζίου Οικονομική Υπηρεσία Προσλήψεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis